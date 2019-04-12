"Челсі" вкотре жорстко покарав власних фанів – вони скандували "Салах терорист": відео

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Мохамед Салах
Мохамед Салах / twitter.com

Вболівальники лондонського "Челсі" образили нападника "Ліверпуля" Мохамеда Салаха, який свого часу виступав за "синіх", перед матчем своєї команди зі "Славією".

"Аристократи" перемогли чехів у рамках 1/4 фіналу Ліги Європи з мінімальним рахунком завдяки голу Маркоса Алонсо.

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А в інтернеті з'явилося відео, як шість фанатів лондонського клубу скандують "Салах – терорист" в одному з барів Праги, повідомляє BBC.

"Челсі" ідентифікував трьох осіб і не дав їм відвідати матч зі "Славією", не пропустивши на трибуну. Особи ще трьох людей не були встановлені.

Обидва клуби засудили поведінку вболівальників.

Челсі" вважає всі форми дискримінаційної поведінки огидними. Коли у нас буде чітке свідчення, що це власники абонементів клубу, ми приймемо всі найсуворіші заходи проти них. Такі персоналії – ганьба для більшості вболівальників "Челсі", які не потерплять їх в клубі,
– йдеться у заяві "Челсі".

Відео, яке поширюється в соцмережах, демонструє мерзенні дискримінаційні кричалки, спрямовані на одного із наших гравців. У цьому сезоні по всьому світу відбуваються дискримінаційні речі, атаки ненависті в соцмережах. За таку поведінку потрібно нести відповідь,
– йдеться у заяві "Ліверпуля".

Уже в неділю, 14-го квітня, "Ліверпуль" на рідному стадіоні прийматиме "Челсі" в рамках 34 туру чемпіонату Англії.

Зазначимо, що "Челсі" не вперше карає своїх фанатів. Лондонський клуб відсторонив чотирьох уболівальників від відвідування матчів на "Стемфорд Брідж" через расистський скандал у грі з "Манчестер Сіті".

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Теги: Футбол Спорт Челсі ФК Ліверпуль Ліга Європи
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