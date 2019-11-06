"Челсі" з "Аяксом" розписали божевільну нічию 4:4 – курйозний автогол, 2 пенальті та 2 вилучення

18 Читать новость на русском
Челсі – Аякс: результат матчу та відео голів
Челсі – Аякс: результат матчу та відео голів / twitter.com/chelseafc

У Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж" 5 листопада відбувся, мабуть, найбільш драматичний та неймовірний матч Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. Місцевий клуб "Челсі" розписав результативну нічию з "Аяксом".

Челсі – Аякс 4:4

Голи: Жоржиньо, 5 (пен), 71 (пен), Аспілікуета, 63, Джеймс, 74 – Ебрахам, 2 (авт), Промес, 20, Аррісабалага, 35, Ван де Бек, 55

Вилучення: Блінд, 38, Велтман, 69

Дивіться також: "Боруссія" Дортмунд в неймовірній грі вирвала перемогу над "Інтером", програючи у 2 голи: відео

Уже на старті поєдинку команди обмінялися забитими голами. На другій хвилині після подачі зі штрафного Ебрахам зрізав м'яч у власні ворота. "Аристократи" відповіли досить швидко. На 5 хвилині Жоржиньо зрівняв рахунок з пенальті.

У середині першого тайму амстердамцям вдалося провести два голи та повести 3:1. Особливої уваги вартий автогол на 35 хвилині воротаря Кепи Аррісабалаги. М'яч після удару Зієша влучив у стійку після чого потрапив в обличчя іспанського воротаря, а згодом і в самі ворота.

Челсі – Аякс відеоогляд першого тайму

По перерві справи "Челсі" стали взагалі кепськими. Ван де Бек забив четвертий гол "Аякса" і здавалося, що три очки вже в кишені нідерландців.

Відео голу Ван де Бека

На 63 хвилині "пенсіонери" відіграли один м'яч. Аспілікуета завштовхав м'яч у ворота Онана.

Відео голу Аспілікуети

Переломний момент матчу стався на 68 хвилині, коли арбітр вилучив Блінда. Слідом за оборонцем відправився завчасно відпочивати й Велтман, який отримав вилучення за неспортивну поведінку.

"Челсі" чисельною більшістю скористався швидко. Спершу Жоржиньо вдруге в матчі реалізував пенальті, а на 74 хвилині рахунок зрівняв Джеймс.

Відео голу Жоржиньо

Відео голу Джеймса

На 78 хвилині Аспілікуета забив 5 гол, але арбітр з допомогою системи VAR скасував взяття воріт. Під час однієї з фаз атаки м'яч влучив у руку гравця лондонського клубу.

До завершення гри обидві команди мали чимало нагод, щоб вирвати перемогу, але розійшлися неймовірною нічиєю 4:4.

blog_ava
Проєкт Держбюджету-2020 внесли у Раду до другого читання: основні цифри
5 листопада
12202
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Ліга чемпіонів Спорт Футбол Челсі Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Челсі" з "Аяксом" розписали божевільну нічию 4:4 – курйозний автогол, 2 пенальті та 2 вилучення
сьогодні 00:08 "Челсі" з "Аяксом" розписали божевільну нічию 4:4 – курйозний автогол, 2 пенальті та 2 вилучення
Юрій Семенюк 17
Чорний кіт вибіг на футбольне поле в Нью-Йорку та перервав гру: кумедне відео
5 листопада 23:24 Чорний кіт вибіг на футбольне поле в Нью-Йорку та перервав гру: кумедне відео
Юрій Семенюк 353
Незабутня перемога: 22 роки тому "Динамо" розтрощило "Барселону" в Лізі чемпіонів
5 листопада 21:09 Незабутня перемога: 22 роки тому "Динамо" розтрощило "Барселону" в Лізі чемпіонів
Вісент Луїс 292
Що робитиме Сауль Альварес після перемоги над Ковальовим: ймовірні суперники та чемпіонські бої
5 листопада 19:10 Що робитиме Сауль Альварес після перемоги над Ковальовим: ймовірні суперники та чемпіонські бої
Андрій Тудовші 302
Олегу Блохіну – 67 років: пам’ятні голи та матчі славетного футболіста
5 листопада 11:12 Олегу Блохіну – 67 років: пам’ятні голи та матчі славетного футболіста
Ігор Саджениця 2560
Новини
Більше новин
Залиште відгук