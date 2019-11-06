"Челсі" з "Аяксом" розписали божевільну нічию 4:4 – курйозний автогол, 2 пенальті та 2 вилучення
У Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж" 5 листопада відбувся, мабуть, найбільш драматичний та неймовірний матч Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. Місцевий клуб "Челсі" розписав результативну нічию з "Аяксом".
Челсі – Аякс 4:4
Голи: Жоржиньо, 5 (пен), 71 (пен), Аспілікуета, 63, Джеймс, 74 – Ебрахам, 2 (авт), Промес, 20, Аррісабалага, 35, Ван де Бек, 55
Вилучення: Блінд, 38, Велтман, 69
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Уже на старті поєдинку команди обмінялися забитими голами. На другій хвилині після подачі зі штрафного Ебрахам зрізав м'яч у власні ворота. "Аристократи" відповіли досить швидко. На 5 хвилині Жоржиньо зрівняв рахунок з пенальті.
У середині першого тайму амстердамцям вдалося провести два голи та повести 3:1. Особливої уваги вартий автогол на 35 хвилині воротаря Кепи Аррісабалаги. М'яч після удару Зієша влучив у стійку після чого потрапив в обличчя іспанського воротаря, а згодом і в самі ворота.
Челсі – Аякс відеоогляд першого тайму
По перерві справи "Челсі" стали взагалі кепськими. Ван де Бек забив четвертий гол "Аякса" і здавалося, що три очки вже в кишені нідерландців.
Відео голу Ван де Бека
На 63 хвилині "пенсіонери" відіграли один м'яч. Аспілікуета завштовхав м'яч у ворота Онана.
Відео голу Аспілікуети
Переломний момент матчу стався на 68 хвилині, коли арбітр вилучив Блінда. Слідом за оборонцем відправився завчасно відпочивати й Велтман, який отримав вилучення за неспортивну поведінку.
"Челсі" чисельною більшістю скористався швидко. Спершу Жоржиньо вдруге в матчі реалізував пенальті, а на 74 хвилині рахунок зрівняв Джеймс.
Відео голу Жоржиньо
Відео голу Джеймса
На 78 хвилині Аспілікуета забив 5 гол, але арбітр з допомогою системи VAR скасував взяття воріт. Під час однієї з фаз атаки м'яч влучив у руку гравця лондонського клубу.
До завершення гри обидві команди мали чимало нагод, щоб вирвати перемогу, але розійшлися неймовірною нічиєю 4:4.