"Челсі" завдяки дублю Азара здолав "Вест Хем" Ярмоленка: відео

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Челсі – Вест Хем відео голів
Челсі – Вест Хем відео голів / Getty Images

У матчі 33 туру англійської Прем'єр-ліги "Челсі" на своєму полі обіграв "Вест Хем" (2:0).

Челсі – Вест Хем 2:0
Голи: Азар, 24, 90

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В першій половині гри панувала повна домінація господарів. Голкіпер "Вест Хема" Лукаш Фабіанскі кілька разів ефектно рятував свою команду, поки за діло не взявся лідер "Челсі" Еден Азар. Бельгієць здійснив сольний прохід через половину поля, залишаючи позаду збентежених гравців суперника, та влучним ударом відкрив рахунок.

"Вест Хем" прокинувся у другому таймі, створив кілька небезпечних моментів, але вирівняти становище так і не зумів. Розплата за це настала під завісу матчу. На останній хвилині основного часу Азар уник офсайдної пастки й пробив польському кіперу під опорну ногу, встановивши остаточний рахунок.

"Челсі" набрав 66 очок та піднявся на третє місце англійської Прем'єр-ліги, на два пункти випередивши "Тоттенхем". Щоправда, у "шпор" є ще матч у запасі.

Український півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко продовжує відновлення від травми, тож участі у грі не брав.

Відео голів та огляд матчу Челсі – Вест Хем

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Теги: Спорт Челсі Вест Хем Футбол
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