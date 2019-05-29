"Челсі" розгромив "Арсенал" у фіналі Ліги Європи: відео

У фіналі Ліги Європи у середу, 29 травня, англійські "Челсі" та "Арсенал" розіграли головний трофей Ліги Європи. кубок переможців дістався "Челсі", який забив чотири голи у ворота суперників

Челсі – Арсенал 4:1

Голи: Жиру, 49, Педро, 60, Азар, 65 (пен), 72 – Івобі, 69

"Арсенал" активніше розпочав матч. Вже в дебюті зустрічі Мейтленд-Найлз небезпечно прострілював. Кепа вибив м'яч кулаками, але якраз туди, де перебував Обамеянг. Але у "каноніра" удар явно не вдався. "Челсі" відповів штрафним. Але гравці "Арсеналу" не пропустили суперників до м'яча після навісу, тож він пішов повз рамку воріт після навісу.

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На 18-ій хвилині Ляказетт впав у штрафному майданчику "Челсі". Зробив він це після того, як прокинув собі м'яч на хід та зіштовхнувся з Кепою. Повтор показав, що француз симулював.

Після цього "Арсенал" затис "Челсі" на їх половині поля. Кепі неодноразово доводилося вступати в гру. Підстраховували його і захисники "Челсі". В одному з моментів м'яч після удару Джаки зачепив перекладину та вилетів за межі поля.

Натомість "Челсі" провів гостріші атаки. Емерсон увірвався у штрафний майданчик, але зреагував Чех. Згодом Жиру пробивав з лінії штрафного майданчика, і Чех у стрибку відбив цей удар.

Всі голи команди відклали на другий тайм. І розпочалося все майже одразу після стартового свистка. Забив Жиру. Цього разу він головою відправив м'яч у кут воріт, і Чех не зумів врятувати команду.

"Арсенал" кинувся відігруватися, але ніяк не міг пройти захист. Натомість забив "Челсі". Педро залишився без опіки у штрафному майданчику та отримав пас від Азара. Іспанець пробив у дотик в дальній кут воріт.

За п'ять хвилин відзначився і сам Азар. Але він забив з пенальті. Педро віддав пас на Жиру, якого у штрафному майданчику збив Мейтленд-Найлз. Арбітр вказав на 11-метрову позначку, і бельгієць чітко пробив. Це був його перший гол у цьому сезоні Ліги чемпіонів.

На 66-ій хвилині на поле вийшов Івобі. І саме він скоротив відставання. Після подачі зі штрафного (який заробив саме Івобі, а Крістіансен за це отримав жовту картку) м'яч довго літав між гравцями. Нарешті він відлетів до Івобі, і "гармаш" завдав потужного удару злету. М'яч залетів у дальній кут воріт.

Та радість вболівальників "Арсеналу" була не довгою. За три хвилини Азар оформив дубль. Він допоміг відібрати м'яч на половині поля суперників, віддав пас на Жиру. Після цього закинув м'яч знову на партнера, і вже Азар без проблем пробив у незахищений кут воріт.

Більше голів у матчі не було. Хоча команди створили чимало нагод. "Челсі" втримував комфортний відрив. А Віллок, який вийшов на заміну, двічі змарнував нагоду забити за "Арсенал".

"Челсі" став переможцем Ліги Європи. "Арсенал" програв. І не зіграє у Лізі чемпіонів наступного року.