Чемпіон Національної баскетбольної асоціації в складі "Клівленд Кавальєрс" Джей Ар Сміт побив білошкіру людину на тлі протестів в США і Канаді через вбивство темношкірого Джорджа Флойда поліцейським.

Сміт зловив хлопця, який побив вікна в його автомобілі. Баскетболіст наздогнав хулігана, завалив на землю, а потім кілька разів ударив ногою, повідомляє Clutch Points.

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Авто було припарковане у житловому районі далеко від розграбованих магазинів. Але потім ЗМІ з'ясували, що сутичка сталася недалеко від пограбованого знаменитого магазина кросівок. До слова, сам Сміт брав участь в суботніх протестах.

Джей Ар Сміт побив людину: дивіться відео

"Один з цих запеклих білих хлопців не знав, куди він йде, і розбив чортове вікно в моєму автомобілі. Я наздогнав його і надрав йому дупу", – повідомив після інциденту Сміт.

Баскетболіст запевняє, що інцидент не був викликаний расовими забобонами або ненавистю – це була просто помста за те, що він пошкодив його автомобіль. Хоча в мережі спортсмена вже почали звинувачувати в нападі на білого хлопця на расовому ґрунті.

Що відомо про Джей Ар Сміта

В останній раз Джей Ар Сміт виходив на паркет у листопаді 2018 року. У минулому регулярному чемпіонаті Сміт взяв участь лише в 11 зустрічах.

У регулярних чемпіонатах взяв участь в 961 матчі, набираючи 12,6 очка, збираючи 3,2 підбору і здійснюючи 2,1 передачі. Відсоток реалізації дальніх кидків становить 37,4.