Чемпион WBO Стівенсон спрогнозував хід поєдинку Ломаченко – Лопес
Раніше чемпіон WBO в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон спарингував з обома боксерами. Американець розповів, кого бачить фаворитом бою між українцем і американцем.
Про це розповів боксер у інтерв'ю для EsNews.
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Прогноз Стівенсона
За словами Стівенсона, він тренувався із українцем. Перший раз Ломаченко придивлявся до техніки Стівенсона. Українець дуже конкурентний боксер. Він хотів побити Стівенсона, але не зміг, хоча і намагався.
Також американець спарингував із Лопесом ще перед Олімпійськими іграми. Він вважає, що бій з Ломаченко буде дуже складним. Лопес відмінний боксер, він сильний, різкий, розумний та потужний.
На думку Стівенсона, шанси у Лопеса будуть лише у перших трьох-чотирьох раундах. Можливо, в цей період йому вдасться зловити українця потужним ударом та перемогти. Якщо ні, то далі Ломаченко буде повністю домінувати на ринзі.
Він впав в бою з Лінаресом, але піднявся і нокаутував його. Ломаченко фаворит у пізніх раундах, але мені дуже цікаво, що Теофімо зможе зробити на старті зустрічі.
– сказав Стівенсон.
Сам американець теж заявив, що не проти зустрітись із українцем.
Бій Ломаченко – Лопес: головне
- Поєдинок між Ломаченком і Лопесом мав відбутися 30 травня на арені Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку у США.
- Обидва боксери виступають за те, щоб поєдинок відбувся з глядачами на трибунах.
- Наразі ведуться перемовини з американською футбольною командою НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Саме на арені цього клубу може відбутися бій.
- Ймовірно, на кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBA, WBA, WBO. Титул IBF все ще належить Лопесу.