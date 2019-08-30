Чемпіон Англії та Хорватії, сенсація Серії А – хто такі суперники "Шахтаря" у Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" єдиний клуб, який представляє Україну у Лізі чемпіонів. "Гірники" 29 серпня дізналися суперників по груповому етапу сезону 2019/2020. Донеччани зіграють проти "Манчестер Сіті", "Динамо" Загреб та "Аталанти".

Манчестер Сіті 1,27 мільярда євро

З "Манчестер Сіті" донецький клуб грає на стадії групового етапу третій сезон поспіль. "Манчестер Сіті" в минулому сезоні двічі обіграв "Шахтар" на груповому етапі – 3:0 на виїзді та 6:0 в гостях.

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Минулий сезон можна назвати одним з найуспішніших в історії клубу. На внутрішньому рівні Олександр Зінченко з "Манчестер Сіті" виграв всі трофеї, оформивши так званий "требл". "Містянам" не вдалося виграти тільки Лігу чемпіонів. На стадії чвертьфіналу в драматичній грі їх "зупинили" шпори.

У новому сезоні "Манчестер Сіті" встиг виграти Суперкубок Англії.

Манчестер Сіті – Шахтар (6:0) відеоогляд матчу

На старті нового сезону "містяни" в чемпіонаті Англії провели три матчі. Команда Гвардіоли впевнено здолала "Вест Хем" та "Борнмут". Також "містяни" розписали яскраву нічию з "Тоттенхемом".

Динамо Загреб 73,95 мільйона євро

На папері хорватський клуб виглядає аутсайдером групи. У минулому сезоні "Динамо" виграв чемпіонат Хорватії. Столична команда без шансів випередила "Рієку". Водночас "Рієка" помстилася у Кубку Хорватії, перемігши "Динамо" у фіналі.

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У Лізі чемпіонів сезону 2019/2020 "Динамо" стартувало з другого кваліфікаційного раунду. Спершу хорвати за сумою двох матчів перемогли грузинський клуб "Сабуртало" Тбілісі (5:0). Далі хорвати вибили угорський "Ференцварош" (5:1). У плей-офф "динамівці" перемогли "Русенборг" (3:1).

Динамо – Загреб (2:0) відеоогляд матчу

У новому сезоні чемпіонату Хорватії "Динамо" вже зіграло 5 матчів. В активі столичного клубу 4 перемоги та нічия.

Аталанта 247,50 мільйони євро

Як і в минулому сезоні, "Шахтарю" дістався міцний горішок у вигляді італійської "Аталанти". Команда з міста Бергамо сенсаційно виграла бронзові нагороди чемпіонату Італії. Нав'язати боротьбу "Ювентуса" та "Наполі" "бергамаски" не змогли, але не залишили шансів своїм переслідувачам.

Третє місце – рекорд Аталанти в італійській першості. "Аталанта" дебютує в Лізі чемпіонів, причому відразу в груповому етапі. Для них це буде сьомий за рахунком міжнародний сезон, а найкращий результат – півфінал Кубка Кубків-1987/88.

Символічно, що за "Аталанту" грає екс-гравець "Шахтаря" Руслан Маліновський. Він підсилив італійців влітку, перейшовши з бельгійського "Генку".

У новому сезоні "Аталанта" провела тільки один офіційний матч. У рамках Серії А клуб з Бергамо переміг СПАЛ (2:3).

СПАЛ – Аталанта (2:3) відеоогляд матчу