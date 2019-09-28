Чемпіон НБА хоче новий контракт з клубом на неймовірну суму, збільшивши зарплату у 17 разів

Команда НБА "Торонто Репторс" намагається домовитися з нападником Паскалем Сіакамом про новий контракт. Якщо сторони не укладуть угоду до початку сезону, наступного літа Сіакам може отримати статус обмежено вільного агента.

За даним канадського порталу TSN, сторони поки розпочали перемовини. Представник баскетболіста намагаються вибити для свого агента найкращі умови. Мова йде про 170 мільйонів доларів на 5 сезонів.

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Варто зазначити, що гравець може претендувати на таку суму. Адже у минулому сезоні він допоміг "Торонто" вперше стати чемпіоном НБА. Сам гравець зіграв 80 матчів у регулярному чемпіонаті, і ще 24 у матчах плей-офф.

Та й "Торонто" має бути зацікавленим у збереженні баскетболіста, який отримав нагороду гравця, який найкраще розвивається у чемпіонаті. Тим більше, що команда влітку і так втратила одного з ключових гравців, яким завдячує перемозі – Кавай Ленард перейшов у "Кліпперс".

До слова, у цьому сезоні Паскаль Сіакам отримає лише 2,35 мільйона доларів за сезон. Відтак якщо він домовиться про новий контракт на 170 мільйонів доларів на 5 років, то в середньому зароблятиме по 34 мільйони доларів на рік (сума буде різною і може бути від 30 мільйонів у перший сезон зі збільшенням виплат).

Але й навіть тоді він не стане найбільш високооплачуваним гравцем "Торонто". Найвища зарплата у клубі у цьому сезоні буде у Кайла Лаурі – 34,5 мільйона доларів. На наступний сезон з ним ще не підписана угода.

Для прикладу, Стефен Керрі з "Голден Стейт" отримає цього сезону 40,2 мільйона доларів. Кевін Дюрент, який перейшов у "Бруклін", отримає 38,2 мільйона доларів. При цьому що баскетболіст пропустить майже увесь сезон. Щодо Кавая Ленарда, то його зарплата становитиме 32,7 мільйона доларів. При цьому він не зароблятиме найбільше у "Кліпперс". Більше за нього зарплату має Пол Джордж – 33 мільйони доларів.