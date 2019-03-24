Чемпіон НБА зазнав найпринизливішу поразку за 12 років на власному майданчику: відео

Чинний чемпіон НБА "Голден Стейт" програли "Далласу" на власному майданчику 91:126. Ця розгромна поразка стала найбільшою за 12 років для команди з Окленда.

"Даллас" зі старту захопив ініціативу. І на першу перерву команди пішли за різниці в 15 очок – 22:37. У другій чверті різниця майже подвоїлася – "Даллас" набрав ті ж 37 очок, у той час як ГСВ – 24 очки.

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Єдину чверть, яку виграли баскетболісти "Голденс Стейт" – четверта. Але в ній вже мало що вирішувалося. Ще по ходу останньої дванадцятихвилинки різниця у рахунку сягла 43 очок. Фінальна сирена зафіксувала +35 на користь "Далласа" – 91:126.

Молодий талант "Далласа" Лука Дончич оформив тріпл-дабл у цьому матчі. Словенська розігруючий набрав 23 очки (6 з 14 з гри), зробив 11 підборів, 10 передач і 3 перехоплення.

Відеоогляд матчу Голден Стейт – Даллас

Це найбільша домашня поразка чинних чемпіонів НБА на власному майданчику за останні 12 років. Востаннє "Ворріорс" поступалися на своїй арені "Сан-Антоніо" з рахунком 89:126 в сезоні 2006/07. Та варто відзначити, що у цій грі не зіграли декілька лідерів ГСВ. Стів Керр дав відпочити Стефену Керрі та Шону Лівінгстону.

При цьому ГСВ вже гарантував собі участь у плей-офф, у той час як "Даллас" не потрапить туди.