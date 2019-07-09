Чемпіон світу Бескоровайний про Україну й Росію: Все це провокують політики

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Данило Бескоровайний
Данило Бескоровайний / ffu.ua

Півзахисник збірної України U-20 Данило Бескоровайний минулого місяця став чемпіоном світу. Футболіст розповів про своє ставлення до політики в спорті, зокрема про відносини України та Росії.

В інтерв'ю журналу "Футбол" 20-річний Бескоровайний заявив, що відмовився би переїхати грати у російський клуб, якби така пропозиція була.

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Я люблю свою країну. Але це така тема, знаєте. Спорт поза політикою. Це не повинно стосуватися спорту. Чому наші співаки їдуть в Росію, їх виконавці – в Україну, але варто футболістові виїхати в Росію, як піднімається ураган невдоволення?,
– цитує Данила сайт "Динамо" Киев от Шурика".

Футболіст вважає, що скандали пов'язані з Росією провокують політики.

Я вважаю, все це провокують політики. Між людьми нормальні відносини. У мене бабуся живе в Росії. Вона вже старенька й постійно просить, щоб я приїхав до неї, але я не можу. Як так? Це нормально? Якщо перетну кордон, я ж стану тут зрадником,
– сказав Бескоровайний.

На чемпіонаті світу U-20 у Польщі Бескоровайний зіграв у всіх семи матчах за "синьо-жовтих". У його пасиві тільки одна жовта картка.

На цей момент у чемпіонаті Росії з українців виступають Ярослав Ракіцький ("Зеніт"), Іван Ордець ("Динамо"), Олег Данченко ("Рубін"), Данило Сагуткін ("Єнісей") та Денис Кулаков ("Урал"). Перші четверо переїхали до Росії у 2019 році з донецького "Шахтаря". Кулаков також свого часу виступав за "гірників".

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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