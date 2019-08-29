Чемпіон світу Петраков: Передбачав, що своїй країні опинюся не потрібен, так і сталося

Головний тренер збірної України U-17 Олександр Петраков, який з командою U-20 став чемпіоном світу, розповів про своє життя після перемоги. У червні українська збірна в Польщі вперше у своїй історії виграла чемпіонат світу.

Петраков заявив, що його життя після переможного чемпіонату світу не змінилося у кращу сторону. "Заздрісників стало в десять разів більше. У нашій країні ніщо не цінується".

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Також Олександр Петраков сказав, що після перемоги виявився не потрібним.

Після чемпіонату світу я передбачав, що своїй країні я опинюся не потрібен. Так і сталося. Звичайно, сподівався, що мене хтось покличе, але я абсолютно не потрібний. Наприклад, сербський фахівець Велько Пауновіч, який переміг з "молодіжкою" у 2015 році, відразу ж отримав пропозицію від "Чикаго Файр".



Він досі працює в МЛС (американська футбольна ліга, – Спорт24). Але він знає мови – іспанську, англійську. Ми в дружніх відносинах, спілкувалися на цю тему. І у нього це було далеко не єдине запрошення. Мене ж ніхто і нікуди не запрошував. Жодного дзвінка,

– сказав тренер в інтерв'ю журналу "Футбол".

Наразі Петраков працює зі збірною U-17. У кваліфікаційному раунді Євро-2020 збірна U-17 у листопаді 2019 року в Португалії зіграє з Грузією (13-го числа), Албанією (16-го) й Португалією (19-го).