Чемпіон світу Підручний пропустить наступну гонку: названо причину

54 Читать новость на русском
Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / twitter.com

Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра прокоментував підготовку команди до індивідуальної гонки й розповів про стан лідерів збірної – Дмитра Підручного й Артема Прими.

Обидва біатлоністи, за словами Санітри, не бігтимуть в індивідуальній гонці.

Читайте також: Хто такий Дмитро Підручний: біографія першого в історії України чемпіона світу з біатлону

"Спочатку скажу про стан чемпіона світу. Вчора Дмитро був ще дуже втомленим після двох важких стартів. Після переможної гонки він проспав 11 годин. Але зараз вже почуває себе краще, з завтрашнього дня буде тренуватися і готуватися до одиночного міксту.

Прима, на жаль, поки ще не готовий настільки, щоб пробігти завтрашній старт. Тому ми вже почали цілеспрямовано готувати його до класичної естафеті в суботу. Решта чотири спортсмени будуть стартувати: Семенов, Тищенко, Ткаленко й Труш", – цитує Санітру biathlon.com.ua.

Як відомо, Дмитро Підручний виграв золото чемпіонату світу з біатлону. Українцю не було рівних у гонці-переслідування, яка завершилася у шведському Естерсунді. Український біатлоніст допустив тільки два промахи на чотирьох вогневих рубежах і продемонстрував чудову швидкість, що дозволило йому здобути перемогу. Дмитро подолав дистанцію за 31 хвилину та 54 секунди.

 

 

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Катерину Бужинську терміново госпіталізували у Болгарії: причина
сьогодні
3266
Теги: Спорт Новини біатлону Дмитро Підручний
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Київське "Динамо" закупило найдорожчі в Україні елітні Mercedes: ціни
сьогодні 14:21 Київське "Динамо" закупило найдорожчі в Україні елітні Mercedes: ціни
844
Помер легендарний нападник збірної Бразилії Коутіньо
сьогодні 09:50 Помер легендарний нападник збірної Бразилії Коутіньо
386
Як воротар київського "Арсеналу" тричі невдало обігрував гравців "Динамо": курйозне відео
11 березня 15:52 Як воротар київського "Арсеналу" тричі невдало обігрував гравців "Динамо": курйозне відео
1115
Футболіст побіг святкувати гол і раптово зник: відео
сьогодні 08:00 Футболіст побіг святкувати гол і раптово зник: відео
2399
Легендарний баскетболіст Майкл Джордан потрапив у список мільярдерів від Forbes: статки гравця
11 березня 17:41 Легендарний баскетболіст Майкл Джордан потрапив у список мільярдерів від Forbes: статки гравця
410
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук