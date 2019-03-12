Чемпіон світу Підручний пропустить наступну гонку: названо причину

Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра прокоментував підготовку команди до індивідуальної гонки й розповів про стан лідерів збірної – Дмитра Підручного й Артема Прими.

Обидва біатлоністи, за словами Санітри, не бігтимуть в індивідуальній гонці.

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"Спочатку скажу про стан чемпіона світу. Вчора Дмитро був ще дуже втомленим після двох важких стартів. Після переможної гонки він проспав 11 годин. Але зараз вже почуває себе краще, з завтрашнього дня буде тренуватися і готуватися до одиночного міксту.

Прима, на жаль, поки ще не готовий настільки, щоб пробігти завтрашній старт. Тому ми вже почали цілеспрямовано готувати його до класичної естафеті в суботу. Решта чотири спортсмени будуть стартувати: Семенов, Тищенко, Ткаленко й Труш", – цитує Санітру biathlon.com.ua.

Як відомо, Дмитро Підручний виграв золото чемпіонату світу з біатлону . Українцю не було рівних у гонці-переслідування, яка завершилася у шведському Естерсунді. Український біатлоніст допустив тільки два промахи на чотирьох вогневих рубежах і продемонстрував чудову швидкість, що дозволило йому здобути перемогу. Дмитро подолав дистанцію за 31 хвилину та 54 секунди.

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