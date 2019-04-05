Чемпіон світу Підручний вперше прокоментував зміну громадянства

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний розповів, чи пропонували йому змінити громадянство.

Слова Підручного цитує видання "Футбол 24".

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Слава Богу, не пропонували, я ніколи б на це не погодився.

Що відчував у Естерсунді? Гордість за свою країну. Гордість за себе. Більше нічого... Взагалі, коли чую гімн, у мене мурашки по шкірі бігають, а коли ще й стоїш на найвищій сходинці п'єдесталу – це взагалі щось неймовірне. Хочеться переживати ці відчуття якомога частіше", – сказав Підручний.

Дмитро Підручний на чемпіонаті світу в Естерсунді завоював золото в гонці переслідування, а в спринті посів четверте місце з відставанням від бронзової медалі в 0,3 секунди.

Підручний став першим українським переможцем чемпіонату світу з біатлону. До цього на світовій першості біатлоністи з України жодного разу не піднімалися на найвищу сходинку п'єдесталу.

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