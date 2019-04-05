Чемпіон світу Підручний вперше прокоментував зміну громадянства

176 Читать новость на русском
Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / AP

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний розповів, чи пропонували йому змінити громадянство.

Слова Підручного цитує видання "Футбол 24".

Читайте також: Хто такий Дмитро Підручний: біографія першого в історії України чемпіона світу з біатлону

Слава Богу, не пропонували, я ніколи б на це не погодився.

Що відчував у Естерсунді? Гордість за свою країну. Гордість за себе. Більше нічого... Взагалі, коли чую гімн, у мене мурашки по шкірі бігають, а коли ще й стоїш на найвищій сходинці п'єдесталу – це взагалі щось неймовірне. Хочеться переживати ці відчуття якомога частіше", – сказав Підручний.

Дмитро Підручний на чемпіонаті світу в Естерсунді завоював золото в гонці переслідування, а в спринті посів четверте місце з відставанням від бронзової медалі в 0,3 секунди.

Підручний став першим українським переможцем чемпіонату світу з біатлону. До цього на світовій першості біатлоністи з України жодного разу не піднімалися на найвищу сходинку п'єдесталу.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
У Венесуелі вибухнув нафтопровід (відео)
сьогодні
2761
Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону Дмитро Підручний
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-10 українських футболістів-красунчиків
4 квітня 22:45 Топ-10 українських футболістів-красунчиків
Олена Кандяк 213
Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
1 квітня 20:28 Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
6951
Журнал Spiegel виграв справу проти Роналду: вони писали про його махінації з податками
4 квітня 20:49 Журнал Spiegel виграв справу проти Роналду: вони писали про його махінації з податками
120
Зінченко розповів про деталі своєї травми та коли повернеться на поле
4 квітня 18:11 Зінченко розповів про деталі своєї травми та коли повернеться на поле
339
"Тоттенхем" грандіозно та з вогнем відкрив новий стадіон: відео
4 квітня 12:54 "Тоттенхем" грандіозно та з вогнем відкрив новий стадіон: відео
325
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук