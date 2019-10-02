Чемпіон світу та нардеп Жан Беленюк став найкращим спортсменом вересня в Україні

Підводячи підсумки спортивного місяця, Національний олімпійський комітет України визнав чемпіона світу з греко-римської боротьби Жана Беленюка найкращим спортсменом вересня в Україні.

На чемпіонаті світу, який відбувся в Нур-Султані (Республіка Казахстан), досвідчений спортсмен впевнено повернув собі звання найсильнішого борця світу. У ваговій категорії 87 кг Жан Беленюк окрім медалі найвищого ґатунку, виборов олімпійську ліцензію на Токіо-2020.

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Нагадаємо, для срібного призера Олімпійських ігор-2016 це вже третє цьогорічне "золото" на міжнародній арені. На рахунку Беленюка золоті медалі чемпіонату Європи (Бухарест, Румунія) та II Європейських ігор (Мінськ, Республіка Білорусь).

Відзначимо, борець втретє отримує звання найкращого спортсмена місяця в Україні. Він був відзначений у квітні-2014 та вересні-2015.

Його наставника, старшого тренера збірної України з греко-римської боротьби Володимира Шацьких названо найкращим тренером місяця.

До слова: Беленюк розповів про вибір між Верховною Радою та Олімпійськими іграми