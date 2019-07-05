Чемпіон світу та призер Олімпіад Бобрідж отримав 4,5 роки тюрми за торгівлю наркотиками

Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор у велоспорті на треку (Лондон-2012 та Ріо-2016) австралієць Джек Бобрідж засуджений судом Перта до чотирьох років і шести місяців в'язниці у справі про незаконний обіг наркотиків.

У серпні 2017 роки австралієць був узятий під варту через те, що протягом кількох місяців продавав екстазі великими партіями. У тому числі своєму партнеру по команді Алексу МакГрегору, якому він продав сотні таблеток екстазі.

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В результаті 28-річний спортсмен був спійманий і відправлений під варту. Пізніше австралійський суд прийняв рішення відпустити Бобрідж під заставу в 10 тисяч доларів та підписку про невиїзд із Західної Австралії до з'ясування обставин. В цьому році розслідування остаточно завершили. Тож Бобрідж отримав 4,5 роки тюремного ув'язнення.

Як повідомляє Cyclingtips.com, Бобрідж може розраховувати на умовно-достроково звільнення після 2,5 років в'язниці.

Бобрідж є триразовим чемпіоном світу та срібним призером Олімпійських ігор 2012 та 2016 року з велотреку. Австралійський велогонщик завершив спортивну кар'єру в 2016 році через проблеми зі здоров'ям.

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