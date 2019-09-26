Чемпіон світу в складі збірної України забив гол за іноземний клуб: відео

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Данило Бескоровайний (на передньому фоні) після забитого голу
Данило Бескоровайний (на передньому фоні) після забитого голу / dac1904.sk

Український захисник Данило Бескоровайний забив перший офіційний гол за словацьку команду ДАК 1904.

Данило Бескоровайний відзначився ударом головою у кубковому матчі проти "Дружстевнік Радімов". Це був другий гол у матчі. До цього забив Рамірес, а ДАК 1904 у підсумку переміг 0:2 та вийшов до 1/8 фіналу.

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Відео голу Бескоровайного за ДАК 1904 (з 03:11)

Варто нагадати, що Данило Бескоровайний став чемпіоном світу у складі збірної України U-20. Захисник зіграв усі сім матчів на Чемпіонаті світу без замін.

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Теги: Футбол Спорт
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