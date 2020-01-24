Чемпіон світу з автогонок потрапив у моторошну аварію, вилетівши з обриву в дерева: відео

Чинний чемпіон світу з ралі Отт Тянак потрапив в страшну аварію під час гонки в Монте-Карло (Монако).

На першому етапі сезону в Монако естонець гнав четвертим з відставанням в 10 секунд від колишнього напарника Ельфіна Еванса, як раптом не втримався на трасі і полетів з обриву в ліс.

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Гонщик не впорався з керуванням, у результаті чого його автомобіль вилетів з траси, вдарився об землю і кілька разів перекинувся в повітрі.

Сам Тянак і його штурман Мартін Ярвеоя не постраждали. Вони вилізли з машини без сторонньої допомоги. Ніяких видимих пошкоджень вони не отримали. Однак пізніше вони були доставлені в лікарню для проходження медичного огляду, що є стандартною процедурою при такого роду аваріях.

Машина – передбачувано вщент.

Гонщик Отт Тянак потрапив у страшну аварію: дивіться відео