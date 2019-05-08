Чемпіон світу з хокею Адам Свобода покінчив життя самогубством

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Помер Адам Свобода
Помер Адам Свобода

Чемпіон світу в складі збірної Чехії з хокею Адам Свобода у віці 41 року наклав на себе руки.

Як повідомляється в Twitter-акаунті національної команди, представники правоохоронних органів відкинули версію, що в смерті міг бути винен стороння людина.

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За збірну Чехії Свобода виступав з 2001-го по 2008 роки. У 2005 році в складі національної команди він став переможцем чемпіонату світу, а через рік виграв срібні медалі.

Також хокеїст відомий своїми виступами за російські клуби. Він провів сезон-2005/2006 в складі "Лади", сезон-2008/2009 – в омському "Авангарді". Хокеїст завершив кар'єру після сезону 2016/17, який він провів у казахстанському "Бейбарисі".

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Теги: Новини Спорту Спорт Хокей
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