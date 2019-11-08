Чемпіон світу з шахів Карлсен вийшов з Норвезької федерації через букмекерську компанію

Титулований шахіст Магнус Карлсен офіційно вийшов з Норвезької федерації шахів. Тепер він не зможе виступати за Норвегію на командних змаганнях.

Про це повідомляє норвезький шаховий журналіст Тар'є Свенсен. Карлсен не зможе представляти Норвегію на Всесвітній шаховій Олімпіаді.

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BREAKING: Norwegian media is reporting that Carlsen has officially withdrawn/signed out of the Norwegian Chess Federation. — Tarjei J. Svensen (@TarjeiJS) 8 ноября 2019 г.

Причиною виходу Магнуса з Норвезької федерації шахів журналіст називає розбіжності щодо спонсора.

За його інформацією, букмекерська компанія Kindred запропонувала Норвезькій федерації шахів великий спонсорський контракт на 5 мільйонів євро.

У Норвегії будь-яка реклама закордонних букмекерських компаній заборонена, але Карлсен підтримував цю пропозицію.

У результаті Федерація відмовилася від пропозиції, тому що не захотіла зв'язуватися з компанією з "сумнівною діяльністю".

Хто такий Магнус Карлсен?Норвезький шаховий гросмейстер, лідер світового рейтингу. Чинний чемпіон світу з шахів. Карлсен став гросмейстером 26 квітня 2004 року, тоді йому було 13 років, 4 місяці й 27 днів, третій наймолодший гросмейстер в історії.



Він продовжує здобувати успіхи. У рейтинг-листі ФІДЕ за листопад 2019 року він має рейтинг Ело – 2870, безперервно очолюючи його з липня 2011 року.