Чемпіон України проти фіналіста Кубка: напередодні матчу "Черкаських Мавп" проти "Одеси"

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Чемпіон України проти фіналіста Кубка: напередодні матчу "Черкаських Мавп" проти "Одеси"

Після невеликої паузи, пов'язаної з фінальними матчами Кубка України з баскетболу, знову повертаються гри чемпіонату. На цьому тижні будуть надолужувати згаяне як учасники "Фіналу чотирьох", так і їх суперники.

Все менше часу залишається до завершення регулярної частини Суперліги Парі-Матч. При цьому для багатьох ще залишилися невирішені питання участі у плей-офф. Зокрема, "Черкаські Мавпи", як чемпіони України, навряд чи змиряться з перспективою фінішувати на останньому місці в турнірній таблиці. Щоб виправити своє становище, у підопічних Максима Міхельсона є відмінна можливість. Команду чекає два матчі поспіль з "Одесою", яка випереджає "Черкаських Мавп" всього на один заліковий пункт. Втім, і передостаннє місце для чинних чемпіонів не є межею в регулярному чемпіонаті. Зовсім небагато потрібно, щоб наздогнати й "Політехнік".

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Звичайно, місце команд у турнірній таблиці Суперліги Парі-Матч абсолютно не показник. Це не один раз відзначали навіть тренери. Турнір видався дійсно непередбачуваним. Та ж "Одеса", наприклад, зупинилася лише за крок від перемоги в Кубку України. Одесити виграли у "Дніпра" перші дві чверті в фінальному матчі, але в підсумку все ж поступилися 69:74.

Правда, з "Черкаськими Мавпами" в одеситів все не так гладко. В обох попередніх зустрічах чемпіонату моряки поступилися чемпіонам і вдома, і на виїзді. Виправити статистику підопічним Олега Юшкіна буде непросто, але, можливо, вони захочуть відігратися у суперника після поразки "Дніпру" у фіналі Кубка. І це стане для них додатковою мотивацією.

"Всі засмутилися, адже перша половина матчу складалася на нашу користь. Грали вдало, багато що виходило. Тепер хочемо надолужити згаяне в чемпіонаті", – розповів Олег Юшкін після поразки у фіналі Кубку України.

За його словами, зараз команда зосереджена на підготовці до матчу проти "Черкаських Мавп". Тож про плей-офф у команді поки не думають.

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Теги: Спорт Баскетбол БК Одеса БК Черкаські Мавпи
Джерело: 24 Канал
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