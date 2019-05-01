Чемпіон України веде переговори з потенційними спонсорами для участі в єврокубках

Южненський "Хімік" веде переговори з низкою потенційних спонсорів, в тому числі і зарубіжних.

Про це повідомив президент клубу Сергій Назаренко на підсумковій прес-конференції.

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Від результатів переговорів буде безпосередньо залежати участь клубу в наступному сезоні, а ясність в це питання обіцяють внести до липня.

Деякі із спонсорів зацікавлені в тому, щоб клуб брав участь в єврокубках. ФІБА вже запитувала клуб про можливий виступ в єврокубках в наступному сезоні.

До слова, на початку року "Хімік" оголосив про фінансові складнощі. Після фінальної серії головний тренер Віталій Степановський висловив надію, що перемога в Суперлізі допоможе клубу подолати ці труднощі.

"Хімік" виграв чемпіонат після трьох поспіль перемог над "Київ-Баскетом" у вирішальній серії. Розігруючий Деон Едвін, який виступає за "Хімік", був визнаний MVP усього сезону.

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