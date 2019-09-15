Чемпіон України стартував у Лізі чемпіонів з розгромної поразки

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"Мотор" поступився у Лізі чемпіонів
"Мотор" поступився у Лізі чемпіонів / Фото з відкритих джерел

Український гандбольний клуб "Мотор" з поразки розпочав свої виступи в Лізі чемпіонів сезону 2019/2020.

"Мотор" на виїзді поступився угорському "Веспрему" з рахунком 28:40.

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У першому таймі "Мотор" намагався нав'язати боротьбу суперникові, але на перерву команди йшли за переваги "Веспрема" в 4 м'ячі. У другій половині зустрічі угорський клуб не залишив українцям шансів, збільшивши перевагу до 12 м'ячів.

Найкращими в складі "Мотора" стали Маласінскас (6 очок), Пуховськи (6 очок) і Вуйович (4 очки), в той час як у "Веспрема" найрезультативнішими стали Гаіч (6 очок), Тоннесен (6 очок) і Манасков (5 очок).

Крім "Веспрема", "Мотору" належить зіграти ще проти шести клубів: "Вардар", "Порту", "Кіль", "Віве Кельце", "Монпельє" і "Мєшков Брест". З групи в плей-офф виходять шість найкращих команд.

У другому турі Ліги чемпіонів "Мотор" 22 вересня на виїзді зіграє проти польського "Віве Кельце". Перед цим поєдинком клуб із Запоріжжя 18 вересня зустрінеться з "Донбасом" в рамках чемпіонату України.

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Теги: Спорт Гандбол
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