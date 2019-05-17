Чемпіон WBC пригрозив вбити суперника перед боєм і може отримати покарання

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Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер / twitter.com/ShowtimeBoxing

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер (40-0-1, 39 КО) може бути покараним за свої заяви на адресу майбутнього суперника.

Уайлдер, який у суботу, 18-го травня, захищатиме чемпіонський титул в бою проти Домініка Брізіла, зробив "жорстке" висловлювання на адресу суперника.

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Уайледр заявив про бажання вбити Домініка Брізіла (20-1, 18 КО) на вихідних під час їх поєдинку.

Слова Уайлдера стануть предметом розгляду на засіданні Всесвітньої боксерської ради (WBC). Про це заявив його президент Маурісіо Сулейман.

Я прочитав ці гідні жалю коментарі, які цілком суперечать духу нашого виду спорту. Я давно знаю Уайлдера, і він не такий, яким зображує себе, роблячи подібні заяви,
– пише Сулейман у Twitter.

За словами Сулеймана, "метафори" Деонтея йдуть всупереч з етичним кодексом WBC і будуть предметом розгляду на засіданні.

Уайлдер і Брізіл останні поєдинки провели у 2018 році. 22 грудня Брізіл в 9-му раунді нокаутував пуерториканця Карлоса Негрона. А трьома тижнями раніше Уайлдер і Тайсон Ф'юрі не змогли виявити сильнішого. Очікувалося, що найближчим часом боксери проведуть реванш, але повторний бій перенесли. Ф'юрі вирішив провести проміжний бій.

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Теги: Спорт Бокс
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