Чемпіон WBO хоче бою з Дерев'янченком

Чемпіон світу в середній вазі за версією WBO Деметріус Андраде вражений поєдинком між Геннадієм Головкіним та Сергієм Дерев'янченком. Андраде заявив, що хоче провести бій з обома спортсменами.

Поєдинок Головкін – Дерев'янченко завершився сумнівною перемогою казахстанського боксера рішенням суддів. Андраде віддає належне і переможцю, і тому, хто програв.

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Чемпіон WBO, у якого проблеми з пошуком серйозних опонентів, заявив, що готовий зустрітися і з одним, і з іншим.

Хочу битися з Дерев'янченком. Хочу битися з Головкіним. Хлопці, це був прекрасний бій. Сергій нічого не втратив. Навпаки, він заробив повагу,

– цитує Андраде Ленс Пагмайер.

31-річний Андраде встиг провести 28 поєдинків на професійному ринзі та всі виграв. Деметріус здобув 17 перемог нокаутом та 11 рішенням суддів.

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Серед професіоналів Андраде – чемпіон світу за версіями WBA (2017) і WBO (2013-2015) у першій середній вазі, і досі чемпіон світу за версією WBO в середній вазі. 29-го червня Андраде захистив свій титул, здолавши Мацея Сулецького з Польщі.

У березні 2017 року американець переміг Джека Кулкая. Дерев'янченку також вдалося здолати представника Німеччини.