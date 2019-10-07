Чемпіон WBO хоче бою з Дерев'янченком

162 Читать новость на русском
Деметріус Андраде
Деметріус Андраде / twitter.com/BTSportBoxing

Чемпіон світу в середній вазі за версією WBO Деметріус Андраде вражений поєдинком між Геннадієм Головкіним та Сергієм Дерев'янченком. Андраде заявив, що хоче провести бій з обома спортсменами.

Поєдинок Головкін – Дерев'янченко завершився сумнівною перемогою казахстанського боксера рішенням суддів. Андраде віддає належне і переможцю, і тому, хто програв.

Дивіться також: Головкін – Дерев’янченко: відео бою

Чемпіон WBO, у якого проблеми з пошуком серйозних опонентів, заявив, що готовий зустрітися і з одним, і з іншим.

Хочу битися з Дерев'янченком. Хочу битися з Головкіним. Хлопці, це був прекрасний бій. Сергій нічого не втратив. Навпаки, він заробив повагу,
цитує Андраде Ленс Пагмайер.

31-річний Андраде встиг провести 28 поєдинків на професійному ринзі та всі виграв. Деметріус здобув 17 перемог нокаутом та 11 рішенням суддів.

Читайте також: Головкін – Дерев'янченко: відомі боксери називають українця переможцем

Серед професіоналів Андраде – чемпіон світу за версіями WBA (2017) і WBO (2013-2015) у першій середній вазі, і досі чемпіон світу за версією WBO в середній вазі. 29-го червня Андраде захистив свій титул, здолавши Мацея Сулецького з Польщі.

У березні 2017 року американець переміг Джека Кулкая. Дерев'янченку також вдалося здолати представника Німеччини.

blog_ava
Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк
сьогодні
42377
Теги: Спорт Бокс Сергій Дерев'янченко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Барселона" розгромила "Севілью", дограючи матч вдев’ятьох: відео
сьогодні 10:07 "Барселона" розгромила "Севілью", дограючи матч вдев’ятьох: відео
Ігор Саджениця 776
"Ювентус" здолав "Інтер" та став лідером Серії А
сьогодні 09:45 "Ювентус" здолав "Інтер" та став лідером Серії А
Ігор Саджениця 364
Збірна України з баскетболу виборола срібло чемпіонату світу 3х3
6 жовтня 16:55 Збірна України з баскетболу виборола срібло чемпіонату світу 3х3
Юрій Семенюк 317
Ястремська у парі з Остапенко драматично програла фінал у Пекіні
6 жовтня 12:34 Ястремська у парі з Остапенко драматично програла фінал у Пекіні
Михайло Гема 319
Фанати влаштували жорстоку бійку під час матчу Першої ліги: що кажуть у поліції – відео
6 жовтня 09:44 Фанати влаштували жорстоку бійку під час матчу Першої ліги: що кажуть у поліції – відео
Юрій Семенюк 2068
Новини
Більше новин
Залиште відгук