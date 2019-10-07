Чемпіон WBO хоче бою з Дерев'янченком
Чемпіон світу в середній вазі за версією WBO Деметріус Андраде вражений поєдинком між Геннадієм Головкіним та Сергієм Дерев'янченком. Андраде заявив, що хоче провести бій з обома спортсменами.
Поєдинок Головкін – Дерев'янченко завершився сумнівною перемогою казахстанського боксера рішенням суддів. Андраде віддає належне і переможцю, і тому, хто програв.
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Чемпіон WBO, у якого проблеми з пошуком серйозних опонентів, заявив, що готовий зустрітися і з одним, і з іншим.
Хочу битися з Дерев'янченком. Хочу битися з Головкіним. Хлопці, це був прекрасний бій. Сергій нічого не втратив. Навпаки, він заробив повагу,
– цитує Андраде Ленс Пагмайер.
31-річний Андраде встиг провести 28 поєдинків на професійному ринзі та всі виграв. Деметріус здобув 17 перемог нокаутом та 11 рішенням суддів.
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Серед професіоналів Андраде – чемпіон світу за версіями WBA (2017) і WBO (2013-2015) у першій середній вазі, і досі чемпіон світу за версією WBO в середній вазі. 29-го червня Андраде захистив свій титул, здолавши Мацея Сулецького з Польщі.
У березні 2017 року американець переміг Джека Кулкая. Дерев'янченку також вдалося здолати представника Німеччини.
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