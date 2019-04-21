Чемпіон WBO скандальним ударом між ніг переміг свого суперника: відео
Чемпіон світу в напівсередній вазі за версією WBO Теренс Кроуфорд захистив свій пояс у бою проти британця Аміра Хана.
Хан побував на настилі рингу вже в першому раунді, але зумів піднятися з нокдауну і повернувся в бій.
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Однак поєдинок тривав недовго. У шостому раунді Кроуфорд пробив своєму суперникові нижче пояса і Хан після спроби відновитися прийняв рішення знятися з поєдинку.
Таким чином, Кроуфорд переміг технічним нокаутом і провів другий захист пояса WBO, а Хан зазнав другої поразки в останніх чотирьох боях.
Зазначимо, що у 2016 році Кроуфорд провів об'єднавчий бій за титули чемпіона світу за версіями WBC, WBO і вакантний титул The Ring проти українця Віктора Постола. Постол програв. Він двічі побував у нокдауні в 5-у раунді й поступився за одноголосним рішенням суддів.
На цей момент Кроуфорд провів 34 поєдинки на професійному ринзі й усі виграв. У його активі 25 перемог нокаутом.
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