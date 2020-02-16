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Чемпіон WBO жорстким ударом нокаутував суперника у першому раунді

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Елвін Сото / twitter.com/NoticiaSport_

Чемпіон світу за версією WBO в першій найлегшій вазі (до 49 кілограмів) мексиканець Елвін Сото здобув яскраву перемогу. Сото легко переміг земляка Хав'єра Рендона.

Бій, який відбувся у Auditorio del Estrado (Мексика), завершився вже у стартовому раунді.

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Сото зловив суперника потужним хуком по печінці. Рендон не витримав удару та опинився на канвасі від жахливого болю.

Відео нокауту

Зазначимо, що бій відбувся у найлегшій вазі (до 50,8 кілограма), у той час як Сото є чемпіоном WBO в першій найлегшій вазі.

Таким чином, на кону поєдинку Сото – Рендон титул не стояв.

Для Сото це 17-а перемога у 18 поєдинках. 23-річний мексиканець 12 разів відправляв суперників у нокаут.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Бокс
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