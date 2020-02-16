Чемпіон WBO жорстким ударом нокаутував суперника у першому раунді

Чемпіон світу за версією WBO в першій найлегшій вазі (до 49 кілограмів) мексиканець Елвін Сото здобув яскраву перемогу. Сото легко переміг земляка Хав'єра Рендона.

Бій, який відбувся у Auditorio del Estrado (Мексика), завершився вже у стартовому раунді.

Дивіться також: Колишній суперник Ломаченка ледь не виніс противника з рингу у четвертому раунді – відео

Сото зловив суперника потужним хуком по печінці. Рендон не витримав удару та опинився на канвасі від жахливого болю.

Відео нокауту

Brutal body shot KO! In the main event in Mexicali, Baja California, Mexico, Elwin Soto (17-1, 12 KO's) KO-1 Javier Alejandro Rendon (10-5-3) in their flyweight contest



ESPN Knockout pic.twitter.com/cr6ur9agTA — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) February 16, 2020

Зазначимо, що бій відбувся у найлегшій вазі (до 50,8 кілограма), у той час як Сото є чемпіоном WBO в першій найлегшій вазі.

Таким чином, на кону поєдинку Сото – Рендон титул не стояв.

Для Сото це 17-а перемога у 18 поєдинках. 23-річний мексиканець 12 разів відправляв суперників у нокаут.