Чемпіон Європейських ігор Хижняк взяв участь в агітації кандидата від "Опозиційного блоку"
Чемпіон II Європейських ігор у середній вазі боксер Олександр Хижняк взяв участь в передвиборчій агітації. Хижняк закликав голосувати за кандидата від "Опозиційного блоку".
Хижняк підтримав Дмитра Шенцева, який йде на вибори від партії "Опозиційний блок" по 176-му округу в Харківській області.
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"Ми за вас, Дмитро Олексійович", – написав спортсмен на своїй сторінці в Instagram.
Хто такий Дмитро Шенцев?
У 2006 році вперше був обраний народним депутатом України 5-го скликання та 6-го скликання. У 2012 році обраний народним депутатом України сьомого скликання у територіальному виборчому окрузі № 176 (Харківська область).
Як народний депутат України шостого і сьомого скликань обіймав посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
26 жовтня 2014 року Дмитро Олексійович Шенцев знов був обраний народним депутатом України ВРУ VIII скликання у територіальному виборчому окрузі № 176 (Харківська область). Член Комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
15 травня 2015 року увійшов до фракції партії "Опозиційний блок". 18 січня 2018 року був одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.
Має медаль Пушкіна (РФ, 9 лютого 2013) — за великий внесок у збереження та популяризацію російської мови та культури за кордоном.
Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.