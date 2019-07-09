Чемпіон Європейських ігор Хижняк взяв участь в агітації кандидата від "Опозиційного блоку"

218 Читать новость на русском
Олександр Хижняк
Олександр Хижняк / aiba.org

Чемпіон II Європейських ігор у середній вазі боксер Олександр Хижняк взяв участь в передвиборчій агітації. Хижняк закликав голосувати за кандидата від "Опозиційного блоку".

Хижняк підтримав Дмитра Шенцева, який йде на вибори від партії "Опозиційний блок" по 176-му округу в Харківській області.

Дивіться також: Усик і Гвоздик взяли участь у передвиборчій агітації кандидата від "Слуги народу": фото та відео

"Ми за вас, Дмитро Олексійович", – написав спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы за Вас Дмитрий Алексеевич!

Допис, поширений Хижняк Александр Александрович (@khyzhniak_aleksandr)

Хто такий Дмитро Шенцев?

У 2006 році вперше був обраний народним депутатом України 5-го скликання та 6-го скликання. У 2012 році обраний народним депутатом України сьомого скликання у територіальному виборчому окрузі № 176 (Харківська область).

Як народний депутат України шостого і сьомого скликань обіймав посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

26 жовтня 2014 року Дмитро Олексійович Шенцев знов був обраний народним депутатом України ВРУ VIII скликання у територіальному виборчому окрузі № 176 (Харківська область). Член Комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

15 травня 2015 року увійшов до фракції партії "Опозиційний блок". 18 січня 2018 року був одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Має медаль Пушкіна (РФ, 9 лютого 2013) — за великий внесок у збереження та популяризацію російської мови та культури за кордоном.

Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

blog_ava
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
сьогодні
13463
Теги: Парламентські вибори 2019 Спорт Новини Спорту Бокс Опозиційний блок
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Усик знову тренується: боксер поділився енергійним відео
сьогодні 13:41 Усик знову тренується: боксер поділився енергійним відео
486
Трансфери команд УПЛ: онлайн
8 липня 10:19 Трансфери команд УПЛ: онлайн
7024
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8 липня 13:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
3486
Зінченко приступив до передсезонної підготовки з "Манчестер Сіті": фото
8 липня 23:11 Зінченко приступив до передсезонної підготовки з "Манчестер Сіті": фото
484
Василь Ломаченко промчався по Києву на шикарному авто: відео
8 липня 15:29 Василь Ломаченко промчався по Києву на шикарному авто: відео
1268
Новини
Більше новин
Залиште відгук