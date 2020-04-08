Чемпіон Європи та учасник двох Олімпіад Донато Сабія помер від коронавірусу

В Італії помер легкоатлет Донато Сабія. Причиною його смерті став COVID-19.

56-літній Донато Сабія помер в лікарні міста Потенца, пише La Gazzetta dello Sport. Туди його доставили, діагностувавши в нього коронавірус.

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При цьому, за даними журналістів, Донато Сабія незадовго до того опікувався своїм батьком, в якого теж був коронавірус. Він помер наприкінці березня від інфекції.

Хто такий Донато Сабія

Донато Сабія двічі представляв Італію на Олімпійських іграх в бігу на дистанції 800 метрів. На Олімпіаді-84 в Лос-Анджелесі він показав п'ятий результат. У Сеулі-88 він фінішував лише сьомим.

У 1984 році на Чемпіонаті Європи в закритих приміщеннях Сабія переміг у цій же дисципліні.

Ситуація з коронавірусом в Італії: головні цифри

Станом на 8 квітня Італія посідає третє місце у світі за інфікованим на коронавірус – понад 135 тисяч осіб.

Від COVID-19 в Італії померло 17127 осіб, що є найбільшим показником у світі.

Італійським медикам вдалося вилікувати понад 24 тисячі осіб, в яких був коронавірус.

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