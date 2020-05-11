Чемпіонат Білорусі під загрозою – у футболіста "Мінська" виявили коронавірус

Чемпіонат Білорусі з футболу опинився під загрозою. Один з гравців команди "Мінськ" захворів на COVID-19.

Команда йде на двотижневий карантин. Про це повідомляє "Белорусский футбол".

Дивіться також Нойок та Мілевський принесли перемогу "Динамо-Брест" у динамівському дербі: відео

Цей футболіст не потрапив у заявку "Мінська" на матч з "Городеєю" (1:1), який відбувся 8 травня.

Раніше бюро виконкому білоруської Федерації футболу прийняло рішення про перенесення матчу 4-го туру Першої ліги чемпіонату Білорусі між "Гомелем" і "Арсеналом" через те, що у одного з футболістів дзержинського клубу підозра на наявність вірусу COVID-19.

Білорусь проігнорувала всі рекомендації ВООЗ скасувати масові заходи. На трибунах і раніше збираються глядачі, і далеко не всі з них дотримуються обмежувальні заходи.

Станом на 11 травня у Білорусі коронавірус підтверджений у 23906 осіб, померло – 135.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24