Чемпіонат Білорусі під загрозою – у футболіста "Мінська" виявили коронавірус
Чемпіонат Білорусі з футболу опинився під загрозою. Один з гравців команди "Мінськ" захворів на COVID-19.
Команда йде на двотижневий карантин. Про це повідомляє "Белорусский футбол".
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Цей футболіст не потрапив у заявку "Мінська" на матч з "Городеєю" (1:1), який відбувся 8 травня.
Раніше бюро виконкому білоруської Федерації футболу прийняло рішення про перенесення матчу 4-го туру Першої ліги чемпіонату Білорусі між "Гомелем" і "Арсеналом" через те, що у одного з футболістів дзержинського клубу підозра на наявність вірусу COVID-19.
- Білорусь проігнорувала всі рекомендації ВООЗ скасувати масові заходи. На трибунах і раніше збираються глядачі, і далеко не всі з них дотримуються обмежувальні заходи.
- Станом на 11 травня у Білорусі коронавірус підтверджений у 23906 осіб, померло – 135.
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