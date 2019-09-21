Перемога "Шальке" підняла його на друге місце: результати матчів 5 туру і відео голів Бундесліги

218 Читать новость на русском
Бундесліга 2019 – огляд матчів 21.09.2019 – чемпіонат Німеччини
Чемпіонат Німеччини: результати матчів 5 туру та відео голів / twitter.com/s04

З 20 до 23 вересня у Німеччині триватиме чемпіонат Німеччини. З результатами поєдинків та відеооглядами можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Шальке – Майнц 2:1

Голи: Сердад, 36, Харіт, 89 – Оносіво, 75

"Шальке" від продажу Коноплянки нічого не втратив. Команда, яка мало не вилетіла з Бундесліги минулого сезону, цього разу перебуває серед лідерів чемпіонату. Команда виграла три останні матчі. Хоча у грі проти "Майнца" була близька до нічиї. Але Харіт на 89-й хвилині ударом в дальній кут таки приніс перемогу "кобальтовим".

Відеоогляд матчу Шальке – Майнц

blog_ava
В Україну йдуть заморозки: де буде найхолодніше
сьогодні
39366
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Бундесліга
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Олімпік" у більшості переміг "Львів" у битві аутсайдерів УПЛ: відео
сьогодні 16:11 "Олімпік" у більшості переміг "Львів" у битві аутсайдерів УПЛ: відео
65
"Осасуна" не зуміла перемогти "Бетіс": відео голів та результати матчів 6-го туру Ла Ліги
сьогодні 10:58 "Осасуна" не зуміла перемогти "Бетіс": відео голів та результати матчів 6-го туру Ла Ліги
88
Беленюк заснув на засіданні Верховної Ради України: відео
20 вересня 22:17 Беленюк заснув на засіданні Верховної Ради України: відео
2801
Міф чи реальність: м’язи не болять, значить погано займався в спортзалі?
20 вересня 22:16 Міф чи реальність: м’язи не болять, значить погано займався в спортзалі?
714
"Дніпро-1" здолало "Карпати" завдяки дублю футболіста "Динамо": відео
20 вересня 20:51 "Дніпро-1" здолало "Карпати" завдяки дублю футболіста "Динамо": відео
903
Новини
Більше новин
Залиште відгук