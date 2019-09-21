Перемога "Шальке" підняла його на друге місце: результати матчів 5 туру і відео голів Бундесліги

З 20 до 23 вересня у Німеччині триватиме чемпіонат Німеччини. З результатами поєдинків та відеооглядами можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Шальке – Майнц 2:1

Голи: Сердад, 36, Харіт, 89 – Оносіво, 75

"Шальке" від продажу Коноплянки нічого не втратив. Команда, яка мало не вилетіла з Бундесліги минулого сезону, цього разу перебуває серед лідерів чемпіонату. Команда виграла три останні матчі. Хоча у грі проти "Майнца" була близька до нічиї. Але Харіт на 89-й хвилині ударом в дальній кут таки приніс перемогу "кобальтовим".

Відеоогляд матчу Шальке – Майнц