"Манчестер Сіті" з Олександром Зінченком захистив звання чемпіона Англії

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Чемпіонат Англії 2019 - хто переміг у чемпіонаті Англії пофутболу
"Манчестер Сіті" чемпіон Англії / GETTY IMAGES

В останньому турі чемпіонату Англії визначився чемпіон країни з футболу. Ним став "Манчестер Сіті", за який виступає український футболіст Олександр Зінченко.

"Манчестер Сіті" на виїзді розгромив "Брайтон" з рахунком 4:1 й набрав 98 очок, що на два менше, аніж минулого чемпіонського сезону.

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"Ліверпуль" також виграв свій поєдинок, однак від "мерсисайдців" нічого не залежало. "Червоні" набрали рекордні для себе 97 очок й задовольнилися другою сходинкою.

Бронзові нагороди дісталися футболістам "Челсі" (72 очки). Четверте місце, яке дає право грати у Лізі чемпіонів, посів "Тоттенхем" (71 очко).

Найкращими бомбардирами АПЛ стали відразу три африканські футболісти. Мохамед Салах, Садіо Мане (обидва "Ліверпуль") та П'єр-Емерік Обамеянг ("Арсенал") забили по 22 голи.

Для "Манчестер Сіті" це четвертий титул АПЛ (2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/2019). Ще двічі "містяни" вигравали чемпіонат Англії (1936/37, 1967/68).

Для наставника "містян" каталонця Пепа Гвардіоли це восьма перемога в чемпіонатах Іспанії, Німеччини та Англії. З "Ман Сіті" у нього два титули. Всього за кар'єру тренера на рахунку Пепа 26 трофеїв. П'ять з них – у "Манчестер Сіті". Клубу також у цьому сезоні ще зіграє у фіналі Кубка Англії.

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Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті ФК Ліверпуль
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