"Манчестер Сіті" розгромив "Бернлі": результати матчів АПЛ та відео голів

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Чемпіонат Англії: результати матчів та відео голів 15 туру / GETTY IMAGES

15 тур чемпіонату Англії з футболу відбудеться посеред тижня. Він стартує третього грудня і триватиме до 5-го. Результати всіх поєдинків та відео голів дивіться у матеріалі Спорт24.

Крістал Пелас – Борнмут 1:0

Гол: Шлупп, 76

Вилучення: Сахо, 19 (Крістал Пелас)

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Крістал Пелас – Борнмут відеоогляд матчу

Бернлі – Манчестер Сіті 1:4

Голи: Брейді, 89 – Жезус, 24, 50, Родрі, 68, Марез, 87

Бернлі – Манчестер Сіті відеоогляд матчу

 

Турнірна таблиця АПЛ

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол АПЛ
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