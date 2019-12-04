"Манчестер Сіті" розгромив "Бернлі": результати матчів АПЛ та відео голів
15 тур чемпіонату Англії з футболу відбудеться посеред тижня. Він стартує третього грудня і триватиме до 5-го. Результати всіх поєдинків та відео голів дивіться у матеріалі Спорт24.
Крістал Пелас – Борнмут 1:0
Гол: Шлупп, 76
Вилучення: Сахо, 19 (Крістал Пелас)
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Крістал Пелас – Борнмут відеоогляд матчу
Бернлі – Манчестер Сіті 1:4
Голи: Брейді, 89 – Жезус, 24, 50, Родрі, 68, Марез, 87
Бернлі – Манчестер Сіті відеоогляд матчу
Турнірна таблиця АПЛ
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