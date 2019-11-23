"Ліверпуль" вирвав перемогу над "Крістал Пелас", порятунок "Арсеналу": результати АПЛ

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АПЛ: результати матчів та відео голів 13 туру / twitter.com/lfc

В Англії 23-25 листопада відбуватиметься 13 тур чемпіонату Англії. Результати всіх матчів та відео голів читайте у матеріалі Спорт24.

Вест Хем – Тоттенхем 2:3

Голи: Антоніо, 74, Огбонна, 90+7 – Сон, 36, Лукас, 43, Кейн, 49

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Арсенал – Саутгемптон 2:2

Голи: Ляказетт, 18, 90+6 – Інгз, 9, Ворд-Праус, 71

Борнмут – Вулверхемптон 1:2

Голи: С. Кук, 59 – Моутінью, 21, Хіменес, 31

Вилучення: Френсіс, 37

Брайтон – Лестер 0:2

Голи: Перес, 64, Меддісон, 82

Уотфорд – Бернлі 0:3

Голи: Вуд, 53, Барнс, 82 (пен), Тарковскі, 88

Евертон – Норвіч 0:2

Голи: Кантвелл, 54, Србени, 90+2

Крістал Пелас – Ліверпуль 1:2

Голи: Заха, 82 – Мане, 49, Фірміно, 85

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол АПЛ
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