"Ліверпуль" вирвав перемогу над "Крістал Пелас", порятунок "Арсеналу": результати АПЛ
В Англії 23-25 листопада відбуватиметься 13 тур чемпіонату Англії. Результати всіх матчів та відео голів читайте у матеріалі Спорт24.
Вест Хем – Тоттенхем 2:3
Голи: Антоніо, 74, Огбонна, 90+7 – Сон, 36, Лукас, 43, Кейн, 49
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Арсенал – Саутгемптон 2:2
Голи: Ляказетт, 18, 90+6 – Інгз, 9, Ворд-Праус, 71
Борнмут – Вулверхемптон 1:2
Голи: С. Кук, 59 – Моутінью, 21, Хіменес, 31
Вилучення: Френсіс, 37
Брайтон – Лестер 0:2
Голи: Перес, 64, Меддісон, 82
Уотфорд – Бернлі 0:3
Голи: Вуд, 53, Барнс, 82 (пен), Тарковскі, 88
Евертон – Норвіч 0:2
Голи: Кантвелл, 54, Србени, 90+2
Крістал Пелас – Ліверпуль 1:2
Голи: Заха, 82 – Мане, 49, Фірміно, 85
Турнірна таблиця АПЛ
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