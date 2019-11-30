Несподівана нічия "Манчестер Сіті", перемоги "Ліверпуля" та "Тоттенхема": результати АПЛ

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АПЛ: результати матчів та відео голів 14 туру

У суботу, 30 листопада, стартує 14 тур чемпіонату Англії з футболу. З результатами поєдинків можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Ньюкасл – Манчестер Сіті 2:2

Голи: Віллемс, 25, Шелві, 88 – Стерлінг, 22, Де Брюйне, 82

Результати попереднього туру: "Ліверпуль" вирвав перемогу над "Крістал Пелас", порятунок "Арсеналу" та МЮ

Бернлі – Крістал Пелас 0:2

Голи: Заха, 45+1, Шлупп, 78

Ліверпуль – Брайтон 2:1

Голи: Ван Дейк, 18, 24 – Данк, 79

Вилучення: Аліссон, 76

Тоттенхем – Борнмут 3:1

Голи: Аллі, 21, 50, Сіссоко, 69 – Г. Вілсон, 73, 90+6

Челсі – Вест Хем 0:1

Гол: Крессвелл, 48

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол АПЛ
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