"Челсі" виграв 6 гру поспіль, "Вотфорд" переміг "Норвіч": результати матчів АПЛ
З 8-го до 10 листопада в Англії відбувається 12 тур чемпіонату країни з футболу. Результати матчів та відео голів дивіться в матеріалі Спорт24.
Норвіч – Вотфорд 0:2
Голи: Делофеу, 2, Грей, 52
Вилучення: Кабаселе, 65
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Челсі – Крістал Пелас 2:0
Голи: Ебрахам, 52, Пулішич, 79
Ньюкасл – Борнмут – початок матчу о 17:00
Саутгемптон – Евертон – початок матчу о 17:00
Тоттенхем – Шеффілд Юнайтед – початок матчу о 17:00
Лестер – Арсенал – початок матчу о 19:30
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