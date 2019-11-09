"Челсі" виграв 6 гру поспіль, "Вотфорд" переміг "Норвіч": результати матчів АПЛ

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Чемпіонат Англії – огляд матчів 8-10 листопада 2019 – 12 тур АПЛ
Результати матчів та відео голів 12 туру АПЛ / twitter.com/chelseafc

З 8-го до 10 листопада в Англії відбувається 12 тур чемпіонату країни з футболу. Результати матчів та відео голів дивіться в матеріалі Спорт24.

Норвіч – Вотфорд 0:2

Голи: Делофеу, 2, Грей, 52

Вилучення: Кабаселе, 65

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Челсі – Крістал Пелас 2:0

Голи: Ебрахам, 52, Пулішич, 79

Ньюкасл – Борнмут – початок матчу о 17:00

Саутгемптон – Евертон – початок матчу о 17:00

Тоттенхем – Шеффілд Юнайтед – початок матчу о 17:00

Лестер – Арсенал – початок матчу о 19:30

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол АПЛ
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