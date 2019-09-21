Розгром від "МанСіті" й сенсаційна перемога "лисиць": результати матчів АПЛ і відео голів

У шостому турі АПЛ, який стартував у суботу, 21 вересня, вже відбулося п'ять матчів. З результатами та відеооглядом поєдинків можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Саутгемптон – Бормут 1:3

Голи: Ворд-Проуз, 53 (пен.) – Аке, 10, Вілсон Х, 35, Вілсон К, 90+5 Читайте також: "Манчестер Сіті" забив вісім голів "Вотфорду", Зінченко пропускав матч Шостий тур чемпіонату Англії був відкритий у Саутгемпоні. Тамтешня команда поступилася "Борнмуту". Саутгемптон – Бормут відеоогляд матчу Лестер – Тоттенхем 2:1

Голи: Перейра, 69, Меддісон, 85 – Кейн, 29 Сенсаційної поразки зазнав "Тоттенхем". "Шпори" відкрили рахунок у грі на 29 хвилині. Проте в другому таймі "лисиці" вирвали перемогу. Манчестер Сіті – Вотфорд 8:0

Голи: Сільва Д, 1, Агуеро, 7 (пен.), Марез, 12, Сільва Б, 15, 48, 60, Отаменді, 18, Де Брюйне, 85 Познущався зі свого суперника кривдник "Шахтаря". "Манчестер Сіті", який у попередньому турі програв "Норвічу", катком пройшовся по "Вотфорду". Бьорнлі – Норвіч 2:0

Голи: Вуд, 10 14 Евертон – Шеффілд Юнайтед 0:2

Голи: Міна, 40 (авт.), Муссе, 79