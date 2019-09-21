Розгром від "МанСіті" й сенсаційна перемога "лисиць": результати матчів АПЛ і відео голів

174 Читать новость на русском
Чемпіонат Англії - огляд матчів 21.09.2019 - чемпіонат Англії
Результати матчів 6-го туру АПЛ / twitter.com/lcfc

У шостому турі АПЛ, який стартував у суботу, 21 вересня, вже відбулося п'ять матчів. З результатами та відеооглядом поєдинків можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Саутгемптон – Бормут 1:3
Голи: Ворд-Проуз, 53 (пен.) – Аке, 10, Вілсон Х, 35, Вілсон К, 90+5

Читайте також: "Манчестер Сіті" забив вісім голів "Вотфорду", Зінченко пропускав матч

Шостий тур чемпіонату Англії був відкритий у Саутгемпоні. Тамтешня команда поступилася "Борнмуту".

Саутгемптон – Бормут відеоогляд матчу

Лестер – Тоттенхем 2:1
Голи: Перейра, 69, Меддісон, 85 – Кейн, 29

Сенсаційної поразки зазнав "Тоттенхем". "Шпори" відкрили рахунок у грі на 29 хвилині. Проте в другому таймі "лисиці" вирвали перемогу.

Манчестер Сіті – Вотфорд 8:0
Голи: Сільва Д, 1, Агуеро, 7 (пен.), Марез, 12, Сільва Б, 15, 48, 60, Отаменді, 18, Де Брюйне, 85

Познущався зі свого суперника кривдник "Шахтаря". "Манчестер Сіті", який у попередньому турі програв "Норвічу", катком пройшовся по "Вотфорду".

Бьорнлі – Норвіч 2:0
Голи: Вуд, 10 14

Евертон – Шеффілд Юнайтед 0:2
Голи: Міна, 40 (авт.), Муссе, 79

 

blog_ava
Український скандал у США: Трамп прокоментував телефонну розмову з Зеленським
сьогодні
11755
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту АПЛ
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Вальядолід" Луніна знову не зміг перемогти: відео голів та результати матчів 6-го туру Ла Ліги
сьогодні 18:26 "Вальядолід" Луніна знову не зміг перемогти: відео голів та результати матчів 6-го туру Ла Ліги
209
"Олімпік" у більшості переміг "Львів" у битві аутсайдерів УПЛ: відео
сьогодні 16:11 "Олімпік" у більшості переміг "Львів" у битві аутсайдерів УПЛ: відео
114
Беленюк заснув на засіданні Верховної Ради України: відео
20 вересня 22:17 Беленюк заснув на засіданні Верховної Ради України: відео
2862
Міф чи реальність: м’язи не болять, значить погано займався в спортзалі?
20 вересня 22:16 Міф чи реальність: м’язи не болять, значить погано займався в спортзалі?
731
"Дніпро-1" здолало "Карпати" завдяки дублю футболіста "Динамо": відео
20 вересня 20:51 "Дніпро-1" здолало "Карпати" завдяки дублю футболіста "Динамо": відео
946
Новини
Більше новин
Залиште відгук