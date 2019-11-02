"Ліверпуль" і "МанСіті" вирвали перемоги, "Манчестер Юнайтед" знову програв: результати АПЛ
У суботу, 2 листопада, стартував 11 тур АПЛ. Результати матчів та відео голів – в огляді Спорт24.
Бонмут – Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Кінг, 45
Дивіться також: ПСЖ програв аутсайдеру чемпіонату, пропустивши курйозний гол поміж ніг: відео
Арсенал – Вулверхемптон 1:1
Голи: Обамеянг, 21 – Хіменес, 76
Астон Вілла – Ліверпуль 1:2
Голи: Трезеге, 21 – Робертсон, 87, Мане, 90+4
Брайтон – Норвіч 2:0
Голи: Троссард, 68, Даффі, 84
Вест Гем – Ньюкасл 2:3
Голи: Бальбуена, 73, Снодграсс, 90 – Кларк, 16, Фернандес, 22, Шелві, 51
Манчестер Сіті – Саутгемптон 2:1
Голи: Агуеро, 70, Вокер, 86 – Ворд-Праус, 13
Шеффілд Юнайтед – Бернлі 3:0
Голи: Ландстрем, 17, 43, Флек, 44
Турнірна таблиця АПЛ
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі