"Ліверпуль" і "МанСіті" вирвали перемоги, "Манчестер Юнайтед" знову програв: результати АПЛ

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Чемпіонат Англії 2019 – огляд матчів 2 листопада – АПЛ
Результати АПЛ / twitter.com/lfc

У суботу, 2 листопада, стартував 11 тур АПЛ. Результати матчів та відео голів – в огляді Спорт24.

Бонмут – Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Кінг, 45

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Арсенал – Вулверхемптон 1:1

Голи: Обамеянг, 21 – Хіменес, 76

Астон Вілла – Ліверпуль 1:2

Голи: Трезеге, 21 – Робертсон, 87, Мане, 90+4

Брайтон – Норвіч 2:0

Голи: Троссард, 68, Даффі, 84

Вест Гем – Ньюкасл 2:3

Голи: Бальбуена, 73, Снодграсс, 90 – Кларк, 16, Фернандес, 22, Шелві, 51

Манчестер Сіті – Саутгемптон 2:1

Голи: Агуеро, 70, Вокер, 86 – Ворд-Праус, 13

Шеффілд Юнайтед – Бернлі 3:0

Голи: Ландстрем, 17, 43, Флек, 44

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт АПЛ Футбол
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