Ярмоленко не допоміг "Вест Хему" уникнути поразки від "Евертона": результати 9 туру АПЛ
З 19 до 21 жовтня в Англії триває 9 тур АПЛ. З результатами та відеооглядами всіх поєдинків можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.
Евертон – Вест Хем 2:0
Голи: Бернард, 17, Сігурдссон, 90+2
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"Іриски" на власному полі перервали серію з чотирьох поспіль поразок у рамках АПЛ. "Евертон" вдома зумів обіграти "Вест Хем" Андрія Ярмоленка. Українець вийшов на поле по перерві, але не допоміг "молотобійцям" уникнути поразки.
Турнірна таблиця чемпіонату Англії
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