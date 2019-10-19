Ярмоленко не допоміг "Вест Хему" уникнути поразки від "Евертона": результати 9 туру АПЛ

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Чемпіонат Англії – огляд, рахунок, відео голів матчів 19-21 жовтня 2019
Чемпіонат Англії: результати матчів та відео голів 9 туру / twitter.com

З 19 до 21 жовтня в Англії триває 9 тур АПЛ. З результатами та відеооглядами всіх поєдинків можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Евертон – Вест Хем 2:0
Голи: Бернард, 17, Сігурдссон, 90+2

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"Іриски" на власному полі перервали серію з чотирьох поспіль поразок у рамках АПЛ. "Евертон" вдома зумів обіграти "Вест Хем" Андрія Ярмоленка. Українець вийшов на поле по перерві, але не допоміг "молотобійцям" уникнути поразки.

Турнірна таблиця чемпіонату Англії

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол АПЛ
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