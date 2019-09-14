"Ліверпуль" у нервовому матчі переміг "Ньюкасл": результати та відео голів АПЛ
У суботу, 14-го вересня, стартував п'ятий тур чемпіонату Англії. У першій грі зустрілися "Ліверпуль" та "Ньюкасл" – перемогу здобули господарі.
Ліверпуль – Ньюкасл 3:1
Голи: Мане, 28, 40, Салах, 72 – Віллемс, 7
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Уже на сьомій хвилині гості несподівано відкрили рахунок. Швидким голом відзначився Віллемс. Та "Ліверпуль" відповів трьома голами: дубль оформив Мане, а добив "сорок" Салах.
Брайтон – Бернлі
Вулвергемптон – Челсі
Манчестер Юнайтед – Лестер
Тоттенгем – Кристал Пелес
Шеффілд Юнайтед – Саутгемптон
Норвіч – Манчестер Сіті
15 вересня
Борнмут – Евертон
Вотфорд – Арсенал
16 вересня
Астон Вілла – Вест Гем
Джерело: 24 канал
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