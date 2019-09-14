"Ліверпуль" у нервовому матчі переміг "Ньюкасл": результати та відео голів АПЛ

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Чемпіонат Англії: огляд і рахунок матчів 14 –16 вересня 2019 – АПЛ
Результати та відео голів АПЛ / twitter.com/lfc

У суботу, 14-го вересня, стартував п'ятий тур чемпіонату Англії. У першій грі зустрілися "Ліверпуль" та "Ньюкасл" – перемогу здобули господарі.

Ліверпуль – Ньюкасл 3:1
Голи: Мане, 28, 40, Салах, 72 – Віллемс, 7

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Уже на сьомій хвилині гості несподівано відкрили рахунок. Швидким голом відзначився Віллемс. Та "Ліверпуль" відповів трьома голами: дубль оформив Мане, а добив "сорок" Салах.

Брайтон – Бернлі

Вулвергемптон – Челсі

Манчестер Юнайтед – Лестер

Тоттенгем – Кристал Пелес

Шеффілд Юнайтед – Саутгемптон 

Норвіч – Манчестер Сіті

15 вересня

Борнмут – Евертон

Вотфорд – Арсенал

16 вересня

Астон Вілла – Вест Гем

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Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті ФК Ліверпуль Манчестер Юнайтед Челсі Арсенал АПЛ
Джерело: 24 канал
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