Чемпіонат Франції завершать достроково

У Франції прийняли рішення про дострокове завершення футбольного сезону через пандемію COVID-19. Футбольні матчі у Франції не будуть проводитися до кінця літа.

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп, повідомляє авторитетне видання L’Equipe.

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Прем'єр Франції оприлюднив стратегію виходу країни з карантину, яка передбачає обмеження щодо спортивних подій.

Матчі не почнуться до серпня, після чого буде початок сезону-2020/21.

Breaking | French PM Édouard Philippe: "The big sporting affairs cannot occur before September. The 2019/20 football season cannot return." — Get French Football News (@GFFN) April 28, 2020

Федерація футболу Франції в наступному місяці обговорить результати цього сезону, розташування команд в чемпіонатах, відповідний розподіл в єврокубки, а також підвищення в класі або виліт клубів з поточного чемпіонату.

Едуар Філіпп повідомив, що колективний спорт буде заборонений. Натомість він допустив відновлення індивідуальних тренувань на свіжому повітрі.

"Не можна буде займатися спортом у закритих місцях, ні командними, ні контактними видами спорту", – заявив Філіпп.

Поновлення сезону французької Ліги 1 попередньо було заплановано на 17 червня. Після 27 матчів одноосібним лідером турнірної таблиці є ПСЖ.

Франція може стати другою країною після Нідерландів, де достроково завершать чемпіонат. Втім, у Нідерландах вирішили не визнавати "Аякс" чемпіоном.

Окрім того, Франція буде вимушена навести доводи УЄФА, щоб клуби Ліги 1 були допущені в єврокубки.

Нещодавно в УЄФА назвали законні причини для дострокового завершення сезону. Серед них наявність офіційного наказу, що забороняє проведення спортивних змагань у країні.

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