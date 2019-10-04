"Бетіс" та "Ейбар" не визначили сильнішого: результати матчів 7 туру Ла Ліги
З 4-го по 6 жовтня відбудеться 8 тур чемпіонату Іспанії з футболу. Результати матчів та відео голів читайте у матеріалі Спорт24.
Бетіс – Ейбар 1:1
Голи: Морон, 69 – Орельяна, 33
Результати попереднього туру: "Реал" вийшов на перше місце, "Барселона" переграла "Хетафе": результати 7 туру Ла Ліги
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