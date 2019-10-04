"Бетіс" та "Ейбар" не визначили сильнішого: результати матчів 7 туру Ла Ліги

10 Читать новость на русском
Чемпіонат Іспанії 2019 – огляд матчів 4 туру: Ла Ліга
Ла Ліга: результати матчів та відео голів

З 4-го по 6 жовтня відбудеться 8 тур чемпіонату Іспанії з футболу. Результати матчів та відео голів читайте у матеріалі Спорт24.

Бетіс – Ейбар 1:1
Голи: Морон, 69 – Орельяна, 33

Результати попереднього туру: "Реал" вийшов на перше місце, "Барселона" переграла "Хетафе": результати 7 туру Ла Ліги

 

blog_ava
Це буде шоком, – Данилюк про загрозу скасування націоналізації "Приватбанку"
4 жовтня
4840
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ла Ліга
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто переможе у бою Дерев'янченко – Головкін: опитування
4 жовтня 19:51 Хто переможе у бою Дерев'янченко – Головкін: опитування
Ігор Саджениця 469
Не можу жити життям, коли повністю занурююся в спорт і замикаюся від всього, – Софія Яремчук
4 жовтня 19:35 Не можу жити життям, коли повністю занурююся в спорт і замикаюся від всього, – Софія Яремчук
Станіслав Безушко 189
Відео неймовірних емоцій Юлії Левченко на чемпіонаті світу з легкої атлетики
4 жовтня 18:49 Відео неймовірних емоцій Юлії Левченко на чемпіонаті світу з легкої атлетики
Вісент Луїс 1393
Представлено трейлер фільму Клінта Іствуда "Річард Джуелл" про теракт на Олімпіаді-1996: відео
4 жовтня 16:32 Представлено трейлер фільму Клінта Іствуда "Річард Джуелл" про теракт на Олімпіаді-1996: відео
Ігор Саджениця 163
Фанати "Динамо" проведуть акцію 14 жовтня до Дня захисника України
4 жовтня 15:33 Фанати "Динамо" проведуть акцію 14 жовтня до Дня захисника України
Ігор Саджениця 120
Новини
Більше новин
Залиште відгук