Чемпіонат Іспанії: результати матчів та відео голів 3 туру

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Чемпіонат Іспанії 2019 – огляд матчів 3 туру
Результати 3-го туру чемпіонату Іспанії

У п'ятницю, 30-го серпня, стартував третій тур чемпіонату Іспанії сезону 2019/2020. Перемогу вдалося здобути "Атлетіку" з Більбао.

Севілья – Сельта 1:1
Голи: Васкес, 81 – Суарес, 84

Відеоогляд матчу Севілья – Сельта

Атлетік – Реал Сосьєдад 2:0
Голи: Вільямс, 11, Гарсія, 28

Відеоогляд матчу Атлетік – Реал Сосьєдад

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
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