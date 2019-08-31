Чемпіонат Іспанії: результати матчів та відео голів 3 туру
У п'ятницю, 30-го серпня, стартував третій тур чемпіонату Іспанії сезону 2019/2020. Перемогу вдалося здобути "Атлетіку" з Більбао.
Севілья – Сельта 1:1
Голи: Васкес, 81 – Суарес, 84
Відеоогляд матчу Севілья – Сельта
Атлетік – Реал Сосьєдад 2:0
Голи: Вільямс, 11, Гарсія, 28
Відеоогляд матчу Атлетік – Реал Сосьєдад
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