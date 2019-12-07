"Атлетіко" сенсаційно не виграв 3-й поспіль матч: результати Ла ліги

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Ла Ліга: результати матчів та відео голів 6-8 грудня / twitter.com/atleti

6 грудня стартував 15 тур чемпіонату Іспанії. Він триватиме до 8-го грудня. Результати матчів та відео голів – дивіться у матеріалі Спорт24.

Вільярреал – Атлетіко 0:0

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Вільярреал – Атлетіко відеоогляд матчу

 

Турнірна таблиця Ла Ліги

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Ла Ліга
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