"Атлетіко" сенсаційно не виграв 3-й поспіль матч: результати Ла ліги
6 грудня стартував 15 тур чемпіонату Іспанії. Він триватиме до 8-го грудня. Результати матчів та відео голів – дивіться у матеріалі Спорт24.
Вільярреал – Атлетіко 0:0
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Вільярреал – Атлетіко відеоогляд матчу
Турнірна таблиця Ла Ліги
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