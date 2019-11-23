Ла Ліга: результати та відео голів 14 туру

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Результати 14 туру Ла Ліги / twitter.com/levanteud

З 22-го по 24 листопада в Іспанії триває 14 тур чемпіонату країни з футболу. Результати матчів та віде голів дивіться на сайті Спорт24

Леванте – Мальорка 2:1

Голи: Рохер, 52, Рочіна, 73 – Родрігес, 65

Вилучення: Рочіна, 73 (Леванте)

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Леванте – Мальорка відеоогляд матчу

 

Турнірна таблиця Ла Ліги

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Ла Ліга
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