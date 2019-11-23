Ла Ліга: результати та відео голів 14 туру
З 22-го по 24 листопада в Іспанії триває 14 тур чемпіонату країни з футболу. Результати матчів та віде голів дивіться на сайті Спорт24
Леванте – Мальорка 2:1
Голи: Рохер, 52, Рочіна, 73 – Родрігес, 65
Вилучення: Рочіна, 73 (Леванте)
Дивіться також: Результати 12 туру Бундесліги
Леванте – Мальорка відеоогляд матчу
Турнірна таблиця Ла Ліги
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі