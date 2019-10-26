Гол екскарпатівця Переса не врятував "Алавес" від поразки "Вільярреалу": результати Ла Ліги
У п'ятницю, 25 жовтня, стартував 10 тур іспанської Ла Ліги. Результати матчів чемпіонату Іспанії та турнірна таблиця – у матеріалі Спорт24.
Вільярреал – Алавес 4:1
Голи: Екамбі, 16, 65, Морено, 84, Онтіверос, 90+1 – Перес, 50
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Вільярреал – Алавес відеоогляд матчу
Турнірна таблиця Ла Ліги
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