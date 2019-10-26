Гол екскарпатівця Переса не врятував "Алавес" від поразки "Вільярреалу": результати Ла Ліги

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Чемпіонат Іспанії: результати матчів 10 туру Ла Ліги - 24 Канал
Чемпіонат Іспанії 25-27 жовтня / twitter.com/villarrealcf

У п'ятницю, 25 жовтня, стартував 10 тур іспанської Ла Ліги. Результати матчів чемпіонату Іспанії та турнірна таблиця – у матеріалі Спорт24.

Вільярреал – Алавес 4:1

Голи: Екамбі, 16, 65, Морено, 84, Онтіверос, 90+1 – Перес, 50

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Вільярреал – Алавес відеоогляд матчу

 

Турнірна таблиця Ла Ліги

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ла Ліга
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