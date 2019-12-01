"Реал" переміг та вийшов на перше місце в чемпіонаті та інші результати Ла Ліги: відео
У п'ятницю, 29 листопада, стартував 15-й тур чемпіонату Іспанії. Результати всіх матчів – в огляді Спорт24
Сельта – Вальядолід 0:0
До слова: Шахов допоміг перемогти "Лечче", Маліновський з "Аталантою" розбив "Брешію": відео
Алавес – Реал 1:2
Голи: Перес, 65 (пен) – Рамос, 52, Карвахаль, 69
Реал Сосьєдад – Ейбар 4:1
Голи:Ле Норман, 25, Оярсабаль, 47, Вілліан Жозе, 57, Одегорд, 80 – Діоп, 35
Мальорка – Бетіс 1:2
Голи: Лаго, 55 (пен) – Хоакін, 7 (пен), Фекір, 33
Валенсія – Вільярреал 2:1
Голи: Родріго, 49, Торрес, 70 – Замбо, 54
Нереалізований пенальті: Моренко, 15 (Вільярреал)
Севілья – Леганес 1:0
Гол: Дієго Карлос, 63
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