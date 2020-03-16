Чемпіонат Іспанії можуть завершити достроково – заява президента Ла Ліги

Керівництво іспанської футбольної Ла Ліги прийняло рішення призупинити першість через ситуацію з поширенням коронавірусу. Зараз розглядається питання про дострокове завершення футбольного сезону.

Про це повідомив президент Ла Ліги Хав'єр Тебас.

Читайте також Європейський топ-чемпіонат прийняв радикальні заходи через поширення коронавірусу

Я контактую з головними європейськими інститутами і керівниками футбольних клубів Іспанії. Настає дуже важливий тиждень. Ми маємо справу з ситуацією, коли замислюємося про те, щоб закінчити змагання. Цього тижня у Європі можуть бути прийняті дуже важливі рішення з цього питання, – заявив Тебас іспанському виданню AS.

Як повідомляє Sport.es, у разі дострокового припинення чемпіонату каталонська "Барселона" вимагатиме присудження їм чемпіонства. Каталонці аргументуватимуть свої вимоги тим, що вони на момент паузи чемпіонату очолювали турнірну таблицю. Ще одним козирем клубу є те, що на момент зупинки Ла Ліги було зіграно 27 турів – більше ніж 70% чемпіонату.

Каталонський клуб посідає першу сходинку чемпіонату у активі якого 58 пунктів, другим йде мадридський "Реал", який займає друге місце турнірної таблиці.

Станом на сьогодні, 16 березня, в Іспанії зафіксовано 7 тисяч випадків захворювань на коронавірус, із них померло 844 особи.

Карта захворювань на китайський коронавірус:

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram