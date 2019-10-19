"Гранада" перемогла та вийшла в лідери: результати та відео голів 9 туру іспанської Ла Ліги

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Чемпіонат Іспанії – огляд, відео голів матчів 18-20 жовтня 2019
Результати матчів 9 туру Ла Ліги / twitter.com/GranadaCdeF

У п'ятницю, 18 жовтня, стартував 9-го туру іспанської Ла Ліги. У ньому "Гранада" приймала "Осасуну".

Гранада – Осасуна 1:0

Гол: Дуарте, 38
Вилучення: Меріда, 90+2 (Осасуна)

"Гранада" продовжує йти серед лідерів чемпіонату Іспанії. Цього разу команда вдома перемогла "Осасуну", яка всередині турнірної таблиці.

Відеоогляд матчу Гранада – Осасуна

Турнірна таблиця

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ла Ліга
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