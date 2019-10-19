"Гранада" перемогла та вийшла в лідери: результати та відео голів 9 туру іспанської Ла Ліги
У п'ятницю, 18 жовтня, стартував 9-го туру іспанської Ла Ліги. У ньому "Гранада" приймала "Осасуну".
Гранада – Осасуна 1:0
Гол: Дуарте, 38
Вилучення: Меріда, 90+2 (Осасуна)
"Гранада" продовжує йти серед лідерів чемпіонату Іспанії. Цього разу команда вдома перемогла "Осасуну", яка всередині турнірної таблиці.
Відеоогляд матчу Гранада – Осасуна
Турнірна таблиця
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