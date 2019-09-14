"Мальорка" та "Атлетік" зіграли внічию, не забивши пенальті: результати та відео голів Ла Ліги

У п'ятницю, 13 вересня, стартував черговий тур іспанської Ла Ліги. Серед них і топ-протистояння "Барселона" – "Валенсія", який запланований на вечір 14 вересня.

Мальорка – Атлетік 0:0

Нереалізовані пенальті: Бастідас, 82 – Адуріц, 90+6

Матч видався доволі важким для обох команд. У другому таймі вони переграли аж 9 хвилин. І до останньої з них у матчі була чимала напруга.У першому таймі команди обмінялися небезпечними моментами. Гостріше виглядали господарі. Але й "баски" мали чим на це відповісти. Тож роботи у голкіперів обох команд вистарчало. В одному з моментів лише стійка врятувала "Атлетік" від пропущеного голу.

До слова: Гол Ярмоленка визнали найкращим у серпні за "Вест Хем"

На 81-й хвилині у ворота "Атлетіка" було призначено пенальті. Удар пішов виконувати Бастідас, але пробив повз кут воріт.

Коли вже йшов доданий арбітром час, право на пенальті отримав і "Атлетік". При цьом арбітр прийняв це рішення після сигналу від асистента та перегляду VAR. До цього він відхилив усі вимоги про призначення пенальті. Але удар в Адуріца не вийшов. Дещо слабкий та й не у сам кут воріт, тож голкіпер впіймав м'яч.

У відповідь "Мальорка" таки забила, але гол не зарахували через положення поза грою.

На 90+7 хвилини арбітр ще раз був змушений передивлятися відеоповтор. Але так і не знайшов підстав призначити пенальті у ворота "Атлетіка". Гра так і закінчилася внічию 0:0.

Реал – Леванте

Леганес – Вільярреал

Реал Сосьєдад – Атлетіко

Барселона – Валенсія

15 вересня

Ейбар – Еспаньйол

Алавес – Севілья

Сельта Віго – Гранада

Вальядолід – Осасуна

Бетіс – Хетафе