"Мальорка" та "Атлетік" зіграли внічию, не забивши пенальті: результати та відео голів Ла Ліги
У п'ятницю, 13 вересня, стартував черговий тур іспанської Ла Ліги. Серед них і топ-протистояння "Барселона" – "Валенсія", який запланований на вечір 14 вересня.
Мальорка – Атлетік 0:0
Нереалізовані пенальті: Бастідас, 82 – Адуріц, 90+6
Матч видався доволі важким для обох команд. У другому таймі вони переграли аж 9 хвилин. І до останньої з них у матчі була чимала напруга.У першому таймі команди обмінялися небезпечними моментами. Гостріше виглядали господарі. Але й "баски" мали чим на це відповісти. Тож роботи у голкіперів обох команд вистарчало. В одному з моментів лише стійка врятувала "Атлетік" від пропущеного голу.
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На 81-й хвилині у ворота "Атлетіка" було призначено пенальті. Удар пішов виконувати Бастідас, але пробив повз кут воріт.
Коли вже йшов доданий арбітром час, право на пенальті отримав і "Атлетік". При цьом арбітр прийняв це рішення після сигналу від асистента та перегляду VAR. До цього він відхилив усі вимоги про призначення пенальті. Але удар в Адуріца не вийшов. Дещо слабкий та й не у сам кут воріт, тож голкіпер впіймав м'яч.
У відповідь "Мальорка" таки забила, але гол не зарахували через положення поза грою.
На 90+7 хвилини арбітр ще раз був змушений передивлятися відеоповтор. Але так і не знайшов підстав призначити пенальті у ворота "Атлетіка". Гра так і закінчилася внічию 0:0.
Реал – Леванте
Леганес – Вільярреал
Реал Сосьєдад – Атлетіко
Барселона – Валенсія
15 вересня
Ейбар – Еспаньйол
Алавес – Севілья
Сельта Віго – Гранада
Вальядолід – Осасуна
Бетіс – Хетафе