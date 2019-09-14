"Мальорка" та "Атлетік" зіграли внічию, не забивши пенальті: результати та відео голів Ла Ліги

1 Читать новость на русском
Чемпіонат Іспанії: огляд і рахунок матчів 13-15 вересня 2019 – Ла Ліга

У п'ятницю, 13 вересня, стартував черговий тур іспанської Ла Ліги. Серед них і топ-протистояння "Барселона" – "Валенсія", який запланований на вечір 14 вересня.

Мальорка – Атлетік 0:0

Нереалізовані пенальті: Бастідас, 82 – Адуріц, 90+6

Матч видався доволі важким для обох команд. У другому таймі вони переграли аж 9 хвилин. І до останньої з них у матчі була чимала напруга.У першому таймі команди обмінялися небезпечними моментами. Гостріше виглядали господарі. Але й "баски" мали чим на це відповісти. Тож роботи у голкіперів обох команд вистарчало. В одному з моментів лише стійка врятувала "Атлетік" від пропущеного голу.

До слова: Гол Ярмоленка визнали найкращим у серпні за "Вест Хем"

На 81-й хвилині у ворота "Атлетіка" було призначено пенальті. Удар пішов виконувати Бастідас, але пробив повз кут воріт.

Коли вже йшов доданий арбітром час, право на пенальті отримав і "Атлетік". При цьом арбітр прийняв це рішення після сигналу від асистента та перегляду VAR. До цього він відхилив усі вимоги про призначення пенальті. Але удар в Адуріца не вийшов. Дещо слабкий та й не у сам кут воріт, тож голкіпер впіймав м'яч.

У відповідь "Мальорка" таки забила, але гол не зарахували через положення поза грою. 

На 90+7 хвилини арбітр ще раз був змушений передивлятися відеоповтор. Але так і не знайшов підстав призначити пенальті у ворота "Атлетіка". Гра так і закінчилася внічию 0:0.

Реал – Леванте

Леганес – Вільярреал

Реал Сосьєдад – Атлетіко

Барселона – Валенсія

15 вересня

Ейбар – Еспаньйол

Алавес – Севілья

Сельта Віго – Гранада

Вальядолід – Осасуна

Бетіс – Хетафе

blog_ava
Прогноз погоди на 14 вересня: до України йде холодна осінь
сьогодні
7158
Теги: Спорт Футбол ФК Барселона Ла Ліга Реал Атлетіко ФК Севілья
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Мальорка" та "Атлетік" зіграли внічию, не забивши пенальті: результати та відео голів Ла Ліги
сьогодні 09:20 "Мальорка" та "Атлетік" зіграли внічию, не забивши пенальті: результати та відео голів Ла Ліги
1
Поважні причини: через що можна пропустити тренування?
13 вересня 22:01 Поважні причини: через що можна пропустити тренування?
697
Аргентина впевнено обіграла Францію та вийшла у фінал Чемпіонату світу з баскетболу: відео
13 вересня 17:05 Аргентина впевнено обіграла Францію та вийшла у фінал Чемпіонату світу з баскетболу: відео
234
Новачок "Шахтаря" відзначився голом у дебютному матчі за "гірників": відео
13 вересня 14:28 Новачок "Шахтаря" відзначився голом у дебютному матчі за "гірників": відео
854
Гол Ярмоленка визнали найкращим у серпні за "Вест Хем": відео
13 вересня 09:47 Гол Ярмоленка визнали найкращим у серпні за "Вест Хем": відео
1706
Новини
Більше новин
Залиште відгук