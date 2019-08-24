Чемпіонат Іспанії: результати матчів та відео голів 2 туру

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Чемпіонат Іспанії: результати матчів та відео голів 2 туру

В Іспанії триває 2-й тур чемпіонату. Вже було зіграно два матчі.

Гранада – Севілья 0:1

Гол: Хордан, 52

"Севілья" виграла другий матч поспіль. Тож поки очолила турнірну таблицю чемпіонату Іспанії.

Відеоогляд матчу Гранада – Севілья

Леванте – Вільяреал 2:1

Голи: Рохер, 68 (пен), 73 (пен) – Морено, 3

"Вільяреал" вийшов вперед вже на 3-й хвилині зустрічі. Але у другому таймі у їх ворота було двічі призначено пенальті, які гравець "Леванте" Рохер реалізував.

Відеоогляд матчу Леванте – Вільяреал

 

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Теги: Спорт Футбол ФК Севілья
Джерело: 24 канал
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