Чемпіонат Іспанії: результати матчів та відео голів 2 туру
В Іспанії триває 2-й тур чемпіонату. Вже було зіграно два матчі.
Гранада – Севілья 0:1
Гол: Хордан, 52
"Севілья" виграла другий матч поспіль. Тож поки очолила турнірну таблицю чемпіонату Іспанії.
Відеоогляд матчу Гранада – Севілья
Леванте – Вільяреал 2:1
Голи: Рохер, 68 (пен), 73 (пен) – Морено, 3
"Вільяреал" вийшов вперед вже на 3-й хвилині зустрічі. Але у другому таймі у їх ворота було двічі призначено пенальті, які гравець "Леванте" Рохер реалізував.
Відеоогляд матчу Леванте – Вільяреал
Джерело: 24 канал
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